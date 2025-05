Corrado Leone and Friends e Rotary Club Mondovì: un successo nel segno della beneficenza

Il Teatro Baretti era gremito di un pubblico entusiasta, pronto a cantare e divertirsi per una buona causa. Questo è stato lo spettacolo “Da Zero a 100 – Le più belle canzoni dei cantautori italiani”, tenutosi nella sera di giovedì 8 maggio grazie alla collaborazione tra il Rotary Club di Mondovì e la band Corrado Leone and Friends.

L’evento ha permesso di raccogliere fondi sia per il service rotariano interclub My Mountain, rivolto ai giovani pazienti dell’oncoematologia pediatrica di Savigliano, sia per i doposcuola dei licei monregalesi, che mirano a diventare totalmente inclusivi e ad avvicinare i ragazzi alla musica, al teatro e alle discipline sportive.

Dopo i saluti della presidente del Rotary Club Mondovì, Silvia Tonelli, del Rotary Club Saluzzo, della dottoressa Barbara Nano e del Comune di Mondovì nella persona dell’assessora Francesca Botto, la serata è entrata nel vivo.

Due ore di musica trasportati sulle note e sulle parole delle più belle canzoni della storia del cantautorato italiano. Da Renato Zero, che dà il nome al concerto, a Luciano Ligabue, passando per D André, Fausto Leali, De Gregori, chiudendo con il cantautorato rock di Vasco, Corrado Leone e i suoi musicisti hanno coinvolto, anzi travolto i presenti in un mix capace di legare generi, gusti e generazioni.

Sul palco del Baretti è passata la colonna sonora delle nostre vite, in ogni canzone sono racchiusi ricordi e sensazioni capaci, ancora una volta, di emozionare.

“Questa serata è stata indubbiamente un successo. Il calore del pubblico e questa partecipazione così numerosa dimostrano ancora una volta come la beneficenza sia un motore propulsivo molto potente all’interno della nostra comunità” Dichiara Silvia Tonelli. “Sono felice di aver concluso il mio anno da presidente così come l’avevo iniziato e seguendo il solco tracciato nei mesi scorsi: pensando ai più giovani. La salute dei ragazzi deve essere un punto fermo e una priorità, sia che si tratti di salute fisica, sia che si tratti di salute mentale, e deve essere affrontata in ogni suo aspetto. Permettere a pazienti oncologici di rimanere in contatto con la scuola e con i propri compagni, oppure permettere ai ragazzi con disabilità o in situazioni di fragilità di accedere alle attività extracurricolari significa garantire loro la qualità della vita, un aspetto tutt’altro che secondario rispetto alla medicina stessa.”

“Salire sul palco è sempre una grande emozione e vedere davanti a noi tanti volti amici e così tante persone entusiaste della nostra proposta ci riempie di felicità” commentano dalla Corrado Leone and Friends. “Sapere che poi lo facciamo per una buona causa ci inorgoglisce profondamente. La musica è un collante, è il sottofondo delle occasioni di convivialità e talvolta, come nei concerti, l’occasione stessa per stare insieme, ma in casi come questo rappresenta un qualcosa di più: è lo strumento attraverso cui veicolare una finalità di solidarietà, di impegno verso il prossimo. Quando il Rotary Club ci propone una collaborazione noi la accogliamo sempre con piacere perché sappiamo che la nostra passione arriva al cuore delle persone e a chi ne ha più bisogno.”

Il prossimo appuntamento con “Da Zero a 100 – Le più belle canzoni dei cantautori italiani” sarà domenica 8 giugno alle ore 21 con la Pro loco di Pianfei presso il Palatenda.

Nessuno fermerà la musica.