STORIE DI MONTAGNA 163/ Elena e Matteo e il loro “Punto Giusto”

“Se un sogno è il tuo sogno, quello per cui sei venuto al mondo, puoi passare la vita ad ignorarlo dietro una nuvola di scetticismo, ma non riuscirai mai a liberartene, continuerà a mandarti segnali disperati come la noia e l’assenza di entusiasmo confidando nella tua ribellione…(MG)

Queste sono le parole che accolgono gli ospiti di un posto davvero particolare che ho incontrato sulla mia strada e che da tempo ero curiosa di andare a conoscere. Siamo in Valle Josina (CN), nel comune di Peveragno in Via Colletto. Appena si arriva sul posto si viene avvolti da una sensazione di pace e coinvolgimento emotivo, perché qui, i padroni di casa Elena e Matteo, sono capaci di farti entrare, da subito, nel loro piccolo grande mondo. La storia di questa grande casa, che ora è in parte abitazione e in parte B&B con aula didattica, parte da lontano e, come sempre, mi piace fartela conoscere.

Matteo è di Boves. Studia da geometra. Ottenuto il diploma inizia la sua professione presso uno studio di Bra.

“Mi prendevano in giro perché arrivavo in ufficio con la 500 - mi racconta- mentre i miei capi avevano macchine costose io mi facevo 73 km con la mia utilitaria!”

Questo primo percorso intrapreso in giovane età è stato un inizio, una bella esperienza che poi però, si trasforma. Al ritiro del diploma, viene invitato dal Preside a partecipare al concorso per “Assistente di cattedra”.

“Avevo 19 anni e stavo bene nello studio dove avevo trovato lavoro, l'opportunità non mi sembrava interessante. Ho comunque fatto il concorso, più che altro per far piacere al Preside, e sono arrivato primo!” Di qui inizia la sua strada come professore di Topografia Pratica, un percorso che lo vede impegnato da 37 anni, iniziato come una prova, senza troppe aspettative, ora fa parte della sua vita e continua a piacergli moltissimo.

Per 8 anni insegna a Savigliano e dal 1996 è di ruolo a Cuneo. Ama il rapporto con i ragazzi. Si definisce un insegnante ma con un animo da muratore.

A Matteo piace insegnare cose pratiche, un'eredità di famiglia che arriva da suo papà, infatti abbandona presto l’ufficio e, per un periodo, concilia con l’insegnamento anche con “lavoretti” edili.

Chi ama fare non riesce a stare fermo. Le mani hanno bisogno di creare, sperimentare e così, spesso ci si rimette in gioco. Dall’incontro con Elena, anche lei insegnante, e l’arrivo di Mosè nasce la voglia di trovare un luogo vicino alla natura e lontano dalla confusione.

Nel 2006 trovano una casa, o per meglio dire un rudere, immerso nei boschi, che subito l’agenzia presenta come un posto infelice, completamente da ristrutturare. Per Elena e Matteo, invece,è amore a prima vista. Iniziano i lavori il 15 aprile del 2009 e il 13 agosto del 2011 riescono a entrare in casa.

La scelta di questa casa era già stata fatta con cura e attenzione perché non doveva essere solo il nido di questa famiglia, ma era importante che fosse viva, che potesse essere grande e accogliente per realizzare il sogno di ospitare persone ma non solo, di condividere esperienze con umanità affini e di dare la possibilità di passare molto tempo nel luogo scelto come dimora per la vita.

“Alpuntogiusto” apre le sue porte nel 2017. https://www.alpuntogiusto.eu

“Abbiamo creato anche un’aula didattica” dice Matteo mentre mi fa conoscere la struttura.

Vedo sulla lavagna dei caratteri cinesi e capisco che queste mura sono il cuore pulsante di questo posto che spesso profuma di condivisione, di insegnamenti e di esperienze da far vivere agli ospiti, ma non solo. Le porte, qui, sono aperte a tutti per corsi di ogni genere e serate culturali e di informazione.

Ogni dettaglio è pensato, studiato e strutturato in modo da dare all’ospite l’idea di una cura nel particolare. Ci sono mosaici, pareti decorate con tecniche particolari che rendono tutto unico. Nelle 3 stanze con 8 posti letto totali si possono ammirare dei piccoli particolari che Matteo, con la sua eccezionale manualità, ha creato rendendo questo luogo unico e indimenticabile.

La passione di Elena per le lingue, i suoi tanti anni di insegnamento e la sua voglia di imparare e trasmettere conoscenza ha reso questo posto non un semplice B&B, non è raro trovare alla stessa tavola stranieri, italiani e curiosi intenti a scambiarsi parole in lingue differenti, opinioni e cultura.

Qui, dove i padroni di casa hanno un grande patrimonio culturale, si possono fare esperienze capaci di migliorare la vita sia culturalmente, sia praticamente così si organizzano corsi per fare ceste, formaggi, saponi, oli essenziali ma anche corsi di musica, di lingua, dedicati al benessere e molto altro, insomma ogni persona può trovare degli stimoli per apprendere cose nuove o rinnovare le sue conoscenze. Per avere delle informazioni sui corsi e sugli eventi puoi chiedere al 338 9899243 oppure sulle pagine social https://www.facebook.com/bbalpuntogiusto

Ci sono due cose, di questo posto, per cui vale la pena soggiornare: la colazione, cucinata al momento, dolce e salata, fatta solo con ingredienti home made..perché qui c'è un grande orto, che sfrutta i principi dell'elettrocoltura e della biodinamica, un forno per il pane e tutto si fa con cura e attenzione verso la sostenibilità e infine la sauna, immersa nel verde regala momenti di puro relax.

Ma perché si chiama “Alpuntogiusto”?

“La vita la consideriamo fatta da tanti puntini, tanti colori e ognuno può essere un momento della giornata o un momento della tua vita e quindi è importante viverlo. Se non vivi ogni istante, ma lo passi velocemente diventa del tempo buttato via. “Alpuntogiusto” vuol dire questo: se sai vivere ogni attimo riempi la tua vita. Essere al punto giusto è sempre importante!” questa è la risposta di Matteo alla mia domanda.

Questa famiglia si sente al punto giusto, ha trovato il punto giusto e in qualche modo, un soggiorno qui ti fa sentire al punto giusto!!

Cinzia Dutto, scrittrice cuneese, ama definirsi una cacciatrice di storie, racconta di storie persone speciali, scelte differenti, montagna e buon vivere.

Gira la provincia alla ricerca di vite uniche e particolari.

Cinzia ha un profilo instagram https://www.instagram.com/cinzia_dutto_fanny e un sito dove puoi trovare il riferimento a tutte le sue pubblicazioni www.cinziadutto.com