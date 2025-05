Campionati Italiani Giovanili di Nuoto: un argento ed un bronzo per Artem Lorenzo Nasi

Un argento ed un bronzo per Artem Lorenzo Nasi ai Campionati Italiani Giovanili di Nuoto, uno degli appuntamenti più importanti nel calendario sportivo nazionale dedicato alle giovani promesse del nuoto paralimpico.

Sono stati 96 gli atleti (56 maschi e 40 femmine) in rappresentanza delle 35 società italiane in vasca da 25 metri; al Polo Natatorio di Ostia.

L'atleta del CSR , allievo di Lorenza Bar ha disputato i 100 stile libero ed i 100 dorso, in entrambe le gare Artem ha stabilito i propri personali, 1'40''15 nei 100 dorso medaglia d'argento e 1'30''15 nei 100 s.l. per la medaglia di bronzo. Peossimo appuntamento con i CAmpionati Italiani Assoluti!