Bambini armati contro la polizia, operazione ad alta tensione - Video

(Adnkronos) - Due bambini puntano una pistola contro la polizia, gli agenti li convincono a gettare l'arma in un'operazione ad altissima tensione. Il Dipartimento di polizia di Bernalillo, in New Mexico, ha diffuso le immagini dell'intervento degli agenti per disarmare due bambini di 7 e 9 anni, in possesso di una pistola carica.

Gli agenti, con armi caricate con proiettili a salve, sono entrati in azione per convincere i bambini a consegnare l'arma. Il video registrato dal drone della polizia comprende immagini impressionanti. Si sentono le urla degli agenti, che si rivolgono ai bambini in maniera concitata, e si sentono anche colpi esplosi.

Il bambino armato impugna la pistola prima di fermarsi: arrivano gli agenti e si impossessano della pistola. I due bambini, che non riportano nessun danno, vengono bloccati. Come riferiscono i media locali, nei confronti dei due minori non verranno avviati procedimenti: le autorità si attiveranno per coinvolgere le famiglie in programmi di sostegno e di assistenza.