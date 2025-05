Sinner, ritorno col botto... anche in tv: Jannik supera il 14 % di share

(Adnkronos) -

Jannik Sinner torna in campo agli Internazionali d'Italia, vince il match contro Mariano Navone e fa subito boom anche in televisione. La partita del secondo turno del Masters 1000 capitolino, in fascia pre-serale, ha registrato sulla Rai una media di 1.938.000 appassionati, pari al 9,8% di share.

Il match del numero uno al mondo è stato trasmesso su Rai 2, che detiene i diritti di 12 partite degli Internazionali d'Italia. Al dato della tv in chiaro vanno però aggiunti gli ascolti registrati su Sky: il match del fuoriclasse azzurro è andato in onda dalle 19 su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis, raccogliendo 708 mila spettatori in Total Audience (includendo dunque le visioni su big screen e Sky Go), con un milione e 477mila contatti unici e il 4,5% di Share Tv (dati, gli ultimi due, che non tengono conto delle visioni sulla piattaforma Sky Go). Insomma, un ritorno in grande stile anche in tv per Sinner.