Torino-Inter: orario, probabili formazioni e dove vederla

(Adnkronos) - Dopo la storica semifinale di Champions vinta contro il Barcellona, l'Inter torna in campo anche in Serie A per dare la caccia al Napoli e ravvivare la lotta scudetto. Oggi, domenica 11 maggio, i nerazzurri affrontano il Torino in trasferta nella terzultima giornata di campionato. La squadra di Inzaghi è seconda con 74 punti (-3 dal Napoli capolista), i granata sono invece undicesimi con 44 punti. Ecco orario, probabili formazioni e dove vedere Torino-Inter in tv e streaming.

Ecco le probabili formazioni della sfida di oggi tra Inter e Torino, con calcio d'inizio alle 18:

Torino (4-2-3-1) Milinkovic-Savic; Walukiewicz, Coco, Maripan, Biraghi; Ricci, Casadei; Lazaro, Vlasic, Elmas; Adams. All. Vanoli

Inter (3-5-2) Sommer; Bisseck, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Thuram, Correa. All. Inzaghi

Torino-Inter sarà visibile su Dazn, ma anche su Sky ai canali Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport 251. Partita disponibile anche in streaming sull'app di Dazn, Sky Go e Now.