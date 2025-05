“Il Nocciolo – Prove in campo”, a Cherasco il nuovo evento per aziende e produttori corilicoli

Sabato 24 maggio, dalle 9, a Cherasco in via Meane avrà luogo la prima edizione dell’evento “Il Nocciolo – Prove in campo” organizzato da Confagricoltura Cuneo, Agrimpresa e Nocciolo Service, in collaborazione con Città di Cherasco, Fondazione Agrion, Ascopiemonte, Piemonte Asprocor, Coricoop e Nocciolare, con il patrocinio della Regione Piemonte e della Provincia di Cuneo e il sostegno di numerosi sponsor che rendono possibile la manifestazione.

Un momento unico, nato come evoluzione del tradizionale convegno “Il Nocciolo” che per dieci anni a Cherasco ha visto numerosi esperti provenienti non solo dal Piemonte, ma da tutta Italia e da molte zone del mondo, confrontarsi sul presente e sul futuro della corilicoltura italiana. Ora ci si sposta sul campo per conoscere da vicino le tante aziende specializzate nella realizzazione di attrezzature e prodotti specifici per il comparto, strumenti imprescindibili per rendere la coltivazione del nocciolo sempre più professionale, sostenibile e all’avanguardia. Oltre 90 espositori, per l’intera giornata, daranno dimostrazione diretta delle innovazioni e dei macchinari più evoluti, nonché di tutti i mezzi tecnici utilizzati per una “moderna” gestione del noccioleto. Un percorso lungo oltre 1 km con uno spazio convegni, un’area espositiva e più di dieci ettari di noccioleto accoglierà tutti i corilicoltori, piemontesi e non, e i protagonisti di una filiera produttiva preziosissima per il territorio.

L’ingresso alla manifestazione è libero e gratuito, ma è consigliata l’iscrizione sul sito www.confagricolturacuneo.it. Per informazioni: eventi@confagricuneo.it.

La giornata avrà inizio alle 9 con la registrazione dei partecipanti a cui farà seguito, alle 9.30, un momento istituzionale con i saluti da parte del sindaco di Cherasco, Claudio Bogetti, del presidente di Confagricoltura Cuneo e Piemonte, Enrico Allasia, del presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio e dell’assessore regionale all’Agricoltura, Paolo Bongioanni.

A seguire l’evento entrerà nel vivo con l’inaugurazione prevista per le 10 . Da quel momento in avanti i presenti potranno assistere alle prove dimostrative dei macchinari e delle attrezzature proposte dai diversi espositori in due aree diverse a seconda della tipologia di noccioleto (giovane o di sei anni di età) o aggirarsi tra gli stand dove conoscere meglio le ultime innovazioni esposte dalle aziende aderenti all’evento che forniranno informazioni e delucidazioni utili.

Non mancherà poi un ricco programma di incontri e momenti di confronto dedicati agli operatori della filiera. Saranno otto gli interventi tecnici che si alterneranno, dalle 10.30 alle 16, per fare il punto sulle nuove tecnologie, le sfide agronomiche e le prospettive di sviluppo per il nocciolo. Questi incontri, per la cui partecipazione è consigliata l’iscrizione sul sito www.confagricolturacuneo.it, sono validi per il rilascio di crediti formativi per gli iscritti all’Albo della Federazione Interregionale degli Ordini dei Dottori Agronomi e Forestali del Piemonte e Valle d’Aosta, al Collegio Interprovinciale dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati di Alessandria, Asti, Cuneo, Torino e Valle d’Aosta e al Collegio degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati di Cuneo. L’evento si concluderà intorno alle 17 con un aperitivo conviviale.

“Da ormai più di dieci anni ‘Il Nocciolo’ è un appuntamento immancabile per gli addetti del comparto - dice il direttore di Confagricoltura Cuneo Roberto Abellonio -. Quest’anno abbiamo voluto cambiare modalità e portarlo in campo per far conoscere agli operatori le ultime novità tecniche del settore. Grande è stata la risposta degli espositori, ben oltre le aspettative. È il segno evidente che la corilicoltura non solo raccoglie interessi crescenti, ma rappresenta da tempo ormai uno dei comparti più importanti del nostro agroalimentare. I partecipanti alla manifestazione avranno quindi modo sia di vedere in funzione le tecnologie e i macchinari esposti, sia di approfondire diverse tematiche tecniche illustrate nel programma di incontri. Segnalo quello promosso nel pomeriggio da Confagricoltura Cuneo con il Centro Regionale di Castanicoltura che metterà in luce la complementarità di nocciolo e castagno sul territorio”.

“L’idea di organizzare un evento in campo dedicato al nocciolo è cresciuta negli anni, dopo aver visto con soddisfazione il successo del convegno di Cherasco, cogliendo le forti potenzialità del settore e, soprattutto, partecipando a manifestazioni simili, in Italia e non solo, dedicate ad altre colture o a semplici prove di raccolta nocciole - aggiunge il titolare di Nocciolo Service Gianluca Griseri -. Abbiamo pensato, quindi, che era giunto anche per ‘Il Nocciolo’ il momento di proporsi come una manifestazione più “completa” in cui le prove in campo di macchinari e attrezzature all’avanguardia riguardano un po’ tutti gli aspetti della coltivazione del nocciolo. L’obiettivo è quello di creare un evento dove far incontrare direttamente in noccioleto le aziende costruttrici di macchinari e attrezzature e i tanti produttori corilicoli del territorio cuneese e piemontese, ma non solo. L’ambizione è di diventare un punto di riferimento per chi vuole investire nel settore, coniugando tradizione, innovazione e sostenibilità economica e ambientale”.

CALENDARIO DEGLI EVENTI TECNICI

Ore 10.30 – Biostimolazione del nocciolo. Simone Burdese del Greenhas Group presenterà Eranthis, un biostimolante CE pensato per migliorare resa e qualità della produzione.

Ore 11 – Controllo di polloni e infestanti. Matteo Bertoglio, Product Manager Italia Diserbi per Sipcam Italia, affronterà il tema delle strategie future per la gestione del sottochioma nel corileto.

Ore 11.30 – Nuove varietà americane. L’intervento di Benoit Genin, amministratore di Agronuts, sarà dedicato alle nuove varietà di nocciolo provenienti dagli Stati Uniti, con uno sguardo sulle potenzialità e sull’adattabilità al contesto italiano.

Ore 12 – Inerbimento e sovescio. Federico Marini di Tempoverde srl illustrerà le migliori strategie per il miglioramento del suolo e della sostenibilità mediante l’uso di sementi per inerbimento e sovescio.

Ore 14 – Nutrizione innovativa del nocciolo. Dario Bonavia, responsabile tecnico di Labin Piemonte, presenterà le più recenti strategie nutrizionali per una gestione efficiente e moderna del noccioleto.

Ore 14.30 – Cambiamenti climatici e resilienza. Lorenzo Brigante della Fondazione Agrion illustrerà gli obiettivi del progetto Tonda Gentile Produttiva, con focus su tecniche adattive ai cambiamenti climatici.

Ore 15 – Nocciolo e castagno: colture alleate. Un doppio intervento a cura di Maria Gabriella Mellano e Alessandro Tomatis del Centro Regionale di Castanicoltura e dell’Università di Torino esaminerà come nocciolo e castagno possano convivere in un’agricoltura multifunzionale e integrata.

Ore 16 – Agricoltura digitale e supporto alle aziende. Massimo De Marziis, presidente di 3A srl, concluderà la sessione tecnica con la presentazione di un progetto finanziato che mira a introdurre tecnologie digitali innovative all’interno delle aziende agricole dedicate al nocciolo.