A Mondovì le celebrazioni per Santa Rita con la benedizione delle rose

Una tradizione che ha radici profonde quella legata a Santa Rita e alla benedizione delle rose che, ogni anno, si rinnova nel Santuario del Santissimo nome di Maria a Mondovì.

Le prime informazioni in merito al culto della Santa in Città risalgono all'800 quando le donne di Breo si ritrovavano, in gran numero, a pregare la Santa, in prossimità della finestra sulla facciata del santuario, in corrispondenza della cappella dedicata a lei dedicata..

Così i Padri Filippini da allora decisero di celebrare una Santa Messa dedicata a Santa Rita con la benedizione delle rose che vengono conservate nelle case, ma anche portate agli ammalati o alle persone che stanno affrontando un momento difficile. Una funzione che negli anni non solo è stata apprezzata, ma che è diventata una tradizione non sono per i fedeli di Breo ma per tutta la Città e anche i comuni limitrofi.

Anche quest'anno, presso il Santuario del Santissimo Nome di Maria - Congregazione dell'Oratorio di San Filippo Neri, si terrà la Santa messa, al termine della quale si svolgerà la benedizione delle rose. La funzione, preceduta dalla recita del Rosario alle 11, si svolgerà giovedì 22 maggio alle 11.30.

Segnaliamo inoltre che per le solennità di San Filippo neri venerdì 16 maggio inizierà la Novena in onore di San Filippo con la celebrazione delle Sante messe alle 8:30 e alle 20:30.

Sabato 24 maggio alle 21 il santuario ospiterà il concerto spirituale del Coro Polifonico Monserrato.

Domenica 25 maggio ci sarà la celebrazione delle Sante messe alle 8 e alle 9:30. Alle 17:30 vespro solenne e alle 18 la messa solenne presieduta da sua Eminenza il cardinale Angelo Bagnasco, arcivescovo emerito di Genova e già presidente della CEI. A seguire ci sarà la cena sociale presso "La nuova Giacobba", maggiori informazione prenotazioni locandina.