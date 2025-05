A Savigliano si parla di penitenziari nell'appuntamento con “#Quale futuro per il carcere?”

Riceviamo e pubblichiamo:

Il sistema penitenziario italiano va riformato? Come si presenta a confronto con i sistemi degli altri paesi europei? È efficace? Quali obiettivi deve perseguire: fare scontare una pena o cercare di riabilitare? Domande che spesso si ha la sensazione non interessino a molti, forse è scomodo parlarne, pone interrogativi a cui non è sempre semplice dare risposte, perché in parte necessitano un cambiamento culturale a cui l’Italia pare non pronta.

I giovani di Benecomune, nell’ambito della Scuola di Politica 2024/2025 propongono un secondo incontro, dopo l’anteprima a Fossano, e vogliono invece parlarne, capire perché la recidiva è così alta in Italia, se non si può fare nulla per invertire la rotta. Perché poi in fondo converrebbe a tutti, al sistema, al paese intero, alle casse dello Stato, se la reclusione non fosse solo scontare una pena ma servisse a ritornare a vivere inseriti nella società.

Ecco i presupposti del prossimo evento di Benecomune: informare, capire e approfondire, magari cercando anche di parlare con chi una riforma ha provato a predisporla, per guardare alle prospettive del sistema penitenziario italiano.

Venerdì 16 Maggio 2025 alle ore 21 nella sala polivalente “Crusà Neira” a Savigliano, in piazza Misericordia, una serata dal titolo “#Quale futuro per il carcere?” con la partecipazione di Marta COSTANTINO, Dirigente della Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, già direttrice della Casa di Reclusione di Saluzzo e Bruno MELLANO, Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale della Regione Piemonte.