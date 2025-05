Ampia partecipazione a Vicoforte all'incontro sulla “Cultura della Legalità e sulla cittadinanza responsabile” [FOTO]

Nell’ambito delle iniziative collegate alla “Giornata Regionale della Memoria e dell'Impegno contro le Mafie per la Promozione della Cittadinanza Responsabile”, a Vicoforte si è svolto un convegno, moderato dal giornalista Gianni Scarpace, al quale hanno partecipato in qualità di relatori, il Questore di Cuneo Carmine Rocco Grassi, il giornalista del Corriere della Sera Alessio Ribaudo e Roberto Rossetti, storico e scrittore.

Alla presenza di autorità civili e militari, oltre a molte persone interessate, dopo i saluti del Sindaco Gian Pietro Gasco, dell’assessore Daniela Tarò e del Presidente della Provincia Luca Robaldo il convegno ha consentito di commentare, sotto diversi punti di vista, il tema della legalità e delle infiltrazioni mafiose che non vanno mai sottovalutate e soprattutto non devono essere ritenute inesistenti anche nelle nostre zone e quindi considerate caratteristiche di altre zone d’Italia.

“Una giornata intensa e ricca di messaggi importanti per tutti – commenta l’assessore Tarò – Grazie quindi a tutti coloro che hanno reso possibile l’evento, al Signor Questore Carmine Rocco Grassi per il suo importante contributo, al giornalista Alessio Ribaudo per la sua partecipazione e testimonianza, al professor Roberto Rossetti per la sua passione e competenza ed al condirettore di “Provincia granda” Gianni Scarpace per aver moderato l’incontro. Grazie anche al Presidente della Provincia e sindaco di Mondovì Luca Robaldo per il suo intervento ed a tutte le persone presenti, dalle forze dell’ordine, alla Dirigente scolastica Iadarola, alle insegnanti, alla Consulta giovanile ed al Consiglio Comunale dei ragazzi per il loro impegno e partecipazione.”