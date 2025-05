Banca di Boves approva il bilancio 2024: di oltre 9 milioni di euro l'utile di esercizio

Sabato 10 maggio, presso il Palazzetto Polivalente di Boves, si è svolta l’Assemblea Annuale della Banca di Boves. Davanti ad un pubblico di oltre 2.100 soci, è stato approvato all’unanimità il bilancio 2024.

L’anno si è concluso con dati positivi in termini di andamento gestionale e di solidità della Banca, che, ulteriormente migliorata, ha raggiunto un livello di “CET 1 RATIO” estremamente lusinghiero, pari al 32,03%. I volumi complessivi di raccolta diretta, indiretta e impieghi sono cresciuti nell’ultimo esercizio di oltre 60 milioni di euro, con una qualità del credito che si mantiene molto elevata e vede un’incidenza di crediti deteriorati netti sul totale crediti netti pari allo 0,35%. L’utile di esercizio, pari a 9,27 milioni di euro, ha permesso ai soci di destinare a beneficenza, come proposto dal Consiglio di Amministrazione in Assemblea, la cifra di ben 750.000 euro. La compagine sociale ha raggiunto gli 8.462 soci con una presenza femminile prossima al 48% del totale. L’organico della Banca vede le “quota rosa” confermarsi oltre il 50%.

Durante l’Assemblea sono stati confermati gli Amministratori Martini Cristina e Cavallo Marcello. E’ inoltre entrata a far parte del Consiglio di Amministrazione l’Avvocato Meinero Gabriella.

Nella seconda parte dell’Assemblea, in occasione dell’Anno Internazionale della Cooperazione, la Banca ha voluto celebrare la propria identità di “comunità cooperattiva” – un tessuto vivo e generoso composto da Soci, famiglie, giovani, imprese, volontari e associazioni.

È stata presentata la “Mappa della Cooperazione”, fondata su quattro parole chiave che raccontano il senso profondo del nostro agire: Collettività – Connessioni – Condivisione – Coraggio.

Banca di Boves si conferma così quel “filo invisibile” che unisce persone, idee, progetti e opportunità, dimostrando che la cooperazione è un modello sociale, imprenditoriale e comunitario vincente, capace di ispirare nuove storie e nuovi traguardi. In segno di gratitudine per l’impegno e il valore condiviso, sono stati consegnati riconoscimenti speciali a figure e realtà che incarnano lo spirito cooperativo. Un premio è stato conferito all’ex Presidente della Banca, Sergio Marro, per il prezioso lavoro svolto negli anni al servizio dell’istituto e della comunità. Sono state inoltre premiate tre associazioni attive nel sociale: ESO ES, Mary Bernardi Odipo Orfani Lago Vittoria e Associazione Giovani Verso. Un gesto simbolico, ma concreto, per ribadire quanto la cooperazione sia un valore fondante capace di unire generazioni, culture e progetti di bene comune.