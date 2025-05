Ceva consegna della Costituzione e del Tricolore ai diciottenni per la Festa della Repubblica

Il Comune di Ceva ha fatto pervenire a tutti i diciottenni l’invito per la consegna della Costituzione e del Tricolore.

La cerimonia si terrà lunedì 2 giugno, in occasione della Festa della Repubblica, alle ore 11, presso il Teatro Marenco (via Cardinale Francesco Adriano, 1) all’interno dei festeggiamenti per i 70 anni dell’AVIS Ceva.

La Costituzione della Repubblica e la bandiera italiana sono due simboli imprescindibili per i ragazzi che si affacciano alla vita adulta e al loro ruolo attivo di cittadini, chiamati, a partire proprio dal compimento della maggiore età, ad assumere diritti e doveri all’interno della comunità, uno fra tutti il diritto a eleggere i propri rappresentanti e a essere eletti.

“Come Amministrazione comunale sentiamo con particolare emozione questa occasione e mi permetto di aggiungere che, in quanto mamma di un diciottenne, io la percepisco in maniera ancora più spiccata e coinvolgente - dichiara Laura Amerio, assessore all’Istruzione e alle Politiche Giovanili -. È nostro dovere avvicinare i più giovani alla cosa pubblica e la consegna della copia della Costituzione e del nostro tricolore è un momento che rappresenta uno spartiacque, l’occasione ufficiale in cui “diventare grandi”. Quest’anno poi la cerimonia di consegna coincide con i 70 anni dell’AVIS, un compleanno importante, che dimostra l’impegno di tanti cebani per la comunità e per chi ha più bisogno. Speriamo che l’unione di questi due momenti avvicini i ragazzi non solo al loro ruolo di cittadini, ma anche all’associazionismo e al volontariato, realtà dove c’è continuo bisogno di nuova linfa. Anche donare qualcosa di sé agli altri, che sia il proprio tempo o il proprio sangue, è un modo per essere cittadini attivi, presenti e attenti”.

Appuntamento quindi per lunedì 2 giugno alle ore 11 presso il Teatro Marenco.

La cerimonia è aperta alle famiglie.