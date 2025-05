Cristina D'Avena infiamma Savix 2025

Ancora una volta è l'immagine della piazza gremita per il concerto finale – Cristina D'Avena con i Gem Boy, in questo caso – ad immortalare il successo di “Savix-Comics and bricks”, che alla terza edizione ha sfiorato i 27.000 visitatori complessivi nei due giorni di manifestazione, in crescita rispetto alle annate precedenti.

Anche l'appuntamento 2025, come sempre dedicato al giovane giornalista Francesco Gerbaldo, ha trasformato Savigliano nella capitale dei fumetti, con decine di cosplayer che per un weekend hanno colorato le vie della città.

Tante le novità che hanno caratterizzato la terza edizione di “Savix”: dall'Area Japan sotto l'Ala di piazza del Popolo all'Area Fantasy in parco Graneris, passando per l'Area Bricks a palazzo Taffini e palazzo Cravetta, l'Artist Alley, il Main stage, l'Area Media stage, l'Area Games, l'Area Cosplay, l'Area Expo e l'Area Kids.

Numerosi anche gli ospiti che hanno impreziosito l'evento. Per citare i principali, l'ex 883 Mauro Repetto, Danilo Bertazzi (alias “Tonio Cartonio”, che ha raccontato aneddoti e curiosità sulla Melevisione), l'influencer di cultura giapponese Kenta Suzuki e poi l'attesissima Cristina D'Avena. Quest'ultima, nonostante la pioggia, ha infiammato insieme ai Gem Boy il Main stage di piazza Cavour, con il concerto conclusivo di domenica.

"Ancora una volta – affermano i volontari organizzatori – “Savix” è riuscito ad intercettare i gusti del pubblico e, fortunatamente, a colpire nel segno. Dietro all'evento c'è un grande lavoro corale, come ripetiamo spesso, che parte mesi e mesi prima. Una risposta del genere, con la città entusiasta e piena di gente, ancor più degli scorsi anni, ripaga di ogni sforzo». «Un ringraziamento per la collaborazione – aggiungono – va alla struttura comunale, alle Forze dell'ordine, agli sponsor e a tutti coloro che, a vario titolo, hanno dato il proprio contributo per la riuscita dell'evento".

Come annunciato sul finire del concerto di Cristina D'Avena, ora l'appuntamento è per l'edizione 2026.