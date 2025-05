Cuneo, il Santa Croce e Carle ricerca un Consigliere di fiducia

L’Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle di Cuneo ha emesso un avviso pubblico per la ricerca di un Consigliere di fiducia.

Questa figura svolge attività di prevenzione, formazione e sensibilizzazione in stretta collaborazione con il Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG), in tema di contrasto alle discriminazioni e fornisce ascolto, consulenza, affiancamento e assistenza a coloro che, a vario titolo, lavorando presso l’Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle di Cuneo, segnalino situazioni di disagio lavorativo, in modo particolare, riconducibili a mobbing, molestie o discriminazioni, anche svolgendo attività di mediazione tra le parti interessate.

Le domande dovranno pervenire entro l’8 giugno 2025, secondo quanto indicato nell’avviso pubblicato sia sull’albo pretorio dell’ospedale che nella specifica area del portale deputata a Concorsi ed avvisi ( www.ospedale.cuneo.it/concorsi-avvisi-di-mobilita/consiglier-di-fiducia-ao-scroce-e-carle-di-cuneo/ ).