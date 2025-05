Cuneo perde una delle sue decane, domani l’addio alla 104enne Metilde Cavallo

Con la scomparsa di Metilde Cavallo vedova Silvestro il capoluogo provinciale ha perso una delle sue decane.

La donna, vicina a raggiungere l’invidiabile traguardo dei 105 anni, si è spenta ieri, domenica 11 maggio, nel giorno dedicato alla festa della mamma, circondata dall’affetto della sua grande famiglia

Classe 1920, per oltre 70 anni la donna ha vissuto in via Bodina, presso l’ex piazza d’Armi, oggi Parco Parri, dove ha cresciuto i suoi quattro figli e una famiglia che oggi ne ricorda "la grande forza, la tenacia e soprattutto l’enorme sorriso, le belle parole per chiunque incontrasse". "Nella sua vita – spiegano – ha affrontato grandi cose, belle e brutte. Faremo tesoro dei grandi insegnamenti che ci ha donato, li tramanderemo e cercheremo sempre di vivere con la stessa gioia che ha vissuto lei".

I funerali saranno celebrati domani, martedì 13 maggio, alle ore 14.30, presso la chiesa parrocchiale del Cuore Immacolato di Maria in Cuneo, dove alle 17.30 di oggi, lunedì 12, verrà recitato il rosario.

Ad accompagnare la donna nel suo ultimo viaggio i figli Bruno, Palmira e Mario, con le nuore Aline, Vilma e Lucilla, i nipoti Eric con Helene, Fabrizio, Erika con Riccardo, Andrea con Elena, Francesco; i proponipoti Lisà, Nathan, Leonie, Arianna, Lorenzo, Lea, Teresa, Orlando, Caterina.