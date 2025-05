Domani è la Giornata Internazionale dell'Infermiere, il NurSind: "Figura chiave per l'intero sistema sanitario"

Gentile direttore,

Il 12 maggio si celebra la giornata internazionale dell’infermiere. In questa particolare giornata vogliamo sottolineare quanto sia cruciale e fondamentale questa figura in tutti i contesti della nostra sanità, oltre ad evidenziare le importanti accresciute competenze messe in campo in qualsiasicontesto operativo, dall’emergenza, all’attività ospedaliera, a quella territoriale.

Punto di riferimento certo per pazienti e cittadini, dal primo contatto fino al termine di qualsiasi percorso assistenziale o di cura, l’infermiere c’è sempre. Punto di riferimento anche per tutte le altre figure che ruotano intorno al mondo della sanità, ma non solo. Punto di riferimento per tutti e per tutto, figura intorno alla quale ruota l’intero sistema.

Sono però tante le criticità che affliggono la categoria e con essa inevitabilmente anche la nostra sanità sempre più in difficoltà a garantire dotazioni organiche adeguate alla cura e all’assistenza dei cittadini in ogni contesto sanitario, come peraltro a garantire risorse adeguate per la riforma territoriale.

Sono infatti circa 6000 gli infermieri che mancano alla nostra regione. 21.504 quelli attualmente impiegati nelle 18 aziende sanitarie regionali al 31.12.2024, molte di loro ancora oggi non sono riuscite a coprire neanche il turn over. La curva pensionistica prevede che la nostra regione perderà circa 1000 infermieri all’anno a fronte di poco più della metà delle previste nuove risorse. Infatti, come più volte abbiamo detto, il numero di iscrizioni alla facoltà di scienze infermieristiche non raggiunge il numero di posti disponibili e necessari.



Professione poco attrattiva per via di stipendi non adeguati e alla scarsa possibilità di carriera, condizione coniugata agli elevati disagi relativi al carico e alle condizioni di lavoro. I più colpiti dal burn aut, dalle aggressioni, dalle limitazioni funzionali, queste anche in considerazione degli eccessivi carichi di lavoro, tenuto conto di una età media che supera i 50 anni. Sottratti spesso dalle loro attività per compiti impropri, funzionali al funzionamento dei servizi ma ascrivibili ad altre figure. Sono dati e condizioni chiare ed evidenti a tutti che ci preoccupano e che necessitano di risposte.



Nonostante tutto, oggi vogliamo rendere merito e omaggio innanzitutto all’elevato grado di responsabilità che gli infermieri dimostrano ogni giorno nonostante le criticità che si trovano ad affrontare senza tirarsi mai indietro, assumendosi quasi sempre l’onere di garantire il funzionamento dei servizi sopperendo alle carenze non solo di personale ma anche strutturali e organizzative, prendendo in carico i bisogni di salute dei pazienti.

Per NurSind Piemonte Segreteria Regionale

Davide Canetti