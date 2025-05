I braidesi sono chiamati a partecipare a “Spazzamondo” 2025

Anche quest’anno Bra parteciperà alla nuova edizione di “Spazzamondo”, la più grande campagna collettiva di raccolta rifiuti in provincia di Cuneo organizzata dalla Fondazione Crc. L’appuntamento, che dal 2021 coinvolge Comuni, cittadini, associazioni, scuole e aziende del territorio, in programma per sabato 24 maggio 2025 dalle 9,30 alle 12 circa.

A Bra il ritrovo è fissato in piazza Arpino: qui verrà distribuito a tutti i partecipanti il kit per la raccolta dei rifiuti comprensivo di maglietta, guanti e sacchetti per la raccolta. Quindi, i volontari si dedicheranno alla pulizia delle aree e strade limitrofe, tra cui quelle adiacenti al tragitto della tangenziale. Tutti i cittadini braidesi potranno prendere parte all’iniziativa iscrivendosi on line sul sito dedicato www.spazzamondo.it entro il 22 maggio.

Anche quest’anno, quale riconoscimento dell’impegno degli studenti, che da sempre prendono parte all’iniziativa, la Fondazione Crc distribuirà a tutte le scuole che parteciperanno all’evento un buono per l’acquisto di attrezzatura scolastica sulla base del numero di classi partecipanti (da 1 a 5 classi buono di 300 euro, da 6 a 10 classi buono di 600 euro, oltre le 10 classi buono di 900 euro).

Si confermano inoltre i premi messi in palio per i 9 comuni che avranno coinvolto il maggior numero di cittadini e realizzato la fotografia di gruppo più bella e significativa della giornata di raccolta comunitaria (suddivisi in tre categorie: con popolazione inferiore a 500 abitanti, compresa tra 500 e 3.000 abitanti, oppure superiore ai 3.000 abitanti).

Anche in questa edizione, grazie alla collaborazione con Coldiretti, Confartigianato, Confcommercio e Confindustria, verranno premiate anche le 4 aziende (una per ciascuna associazione di categoria) che avranno coinvolto il maggior numero di dipendenti. Queste riceveranno un’opera d’arte dedicata al tema della sostenibilità ambientale.

Saranno inoltre presenti le associazioni sportive braidesi Kinesica Fitness Asd e Area Volley Bra Asd, vincitrici del bando “Sport per il pianeta” di Fondazione Crc, che potranno coinvolgere i partecipanti in una raccolta a tema sportivo.