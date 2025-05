Il cuneese Giovanni Quaglia conquista ancora Torino, alla guida dell'Accademia Albertina per il prossimo triennio[VIDEO]

Il Ministro dell’Università e della Ricerca, Prof.ssa Anna Maria Bernini ha nominato il cuneese Giovanni Quaglia nuovo presidente dell’Accademia Albertina. Subentra a Paola Gribaudo, presidente per due mandati dal 2019 al 2025.

Il Ministro ha scelto, come da prassi, sulla base di una terna di nomi che è stata individuata dal Consiglio accademico dell’Accademia Albertina.

Guiderà l’Accademia nel prossimo triennio, che sarà decisivo per gli investimenti economici sul piano strutturale e per l’ulteriore affermazione dell’Accademia Albertina in ambito locale, nazionale ed internazionale.

IL SUO COMMENTO ALLA NOMINA:



"Mi ha sorpreso questo incarico - commenta ai nostri microfoni -, ma sono grato ed orgoglioso. Applicherò la mia passata esperienza amministrativa a questa realtà prestigiosa".



Laureato in Lettere, docente di Economia e Direzione delle Imprese presso l’Università degli Studi di Torino (Dipartimento di Management – Sezione di Economia e Direzione delle Imprese), giornalista pubblicista, il Presidente Giovanni Quaglia ha una consolidata esperienza al vertice di società, enti, istituzioni, associazioni culturali e organizzazioni non profit ed è molto conosciuto a Torino e in Piemonte per le sue molteplici attività. In qualità di Presidente della Provincia di Cuneo per tanti anni e vice presidente e poi presidente di Fondazione Crt ha accompagnato la realizzazione di molte opere tra cui ricordiamo la riqualificazione delle OGR, come spazio culturale e tecnologico.

Il Direttore, Prof. Bitonti ha dichiarato: “Siamo lieti della scelta del Ministro, avvenuta con straordinaria celerità, segno dell’alto profilo dei candidati proposti”.