“Mercato in Festa”: sabato 24 maggio a Boves l'esibizione itinerante di Prismabanda

Sabato 24 maggio al mercato settimanale va in scena il “Mercato in Festa” con l’esibizione itinerante a cura di Prismabanda.

Una coloratissima street band animerà la mattinata regalando musica e sorrisi a tutti gli utenti del mercato in piazza Italia e piazza dell’Olmo dalle ore 10 alle 12.30. Uno spettacolo imperdibile all’insegna della primavera.

Spiega Rossella Roggia dell’associazione culturale Prismadanza: “Una street band che è un prisma di musica, danza ed energia, che tocca generi musicali diversi e ne realizza un musical tra gags, coreografie e giocoleria. Prismabanda riarrangia per la sua originale formazione, che comprende fiati, fisarmonica, chitarra elettrica e percussioni, diversi generi musicali: dal pop alle colonne sonore, dai tanghi alla musica popolare, dal rock alla disco music. Le coreografie e le gag teatrali sono parte imprescindibile dello spettacolo, che fa viaggiare lo spettatore di ogni tipo in tante situazioni inaspettate, in un vortice di sorprese continue. Prismabanda è nata da un bando europeo a Vernante, in provincia di Cuneo. Si è affermata negli anni con la partecipazione a feste, eventi e festival internazionali. È stata selezionata per Bascherdeis, Mercantia, Nice Festival, Covo Festival, EXPO, Magie al Borgo, Magico Crocevia, Sanremo in Fiore, Carnevale di Ivrea. È presenza assidua a Mirabilia Festival Europeo, per il quale è entrata anche in residenza artistica con il regista Lorenzo Baronchelli. Anche all' estero è stata selezionata più volte per la Parade De Noel di Nizza (Francia) e per il Gran Premio di Formula 1 in Barhain, negli Emirati Arabi”.