Presentato "Monregalando", progetto video-musicale che racconta le bellezze del Monregalese: da Farigliano a Villanova

Parte dall'ultima notte dell'ex Teatro sociale di Mondovì il viaggio di "Monregalando", progetto di"Societango", con le musiche del gruppo MaMaGré cpon Alice Gregorio (voce, violino e cajon), Gianpiero Gregorio(chitarra e voce), Marco Marenco (chitarre, mandolino, bouzuki, taishōgoto), Paolo Turco (basso acustico e contrabbasso), che è stato presentato negli scorsi giorni a Farigliano, Bastia, Villanova e ieri sera a Mondovì.

Un viaggio di immagini, parole e musica, che racconta le storie presenti e passate di luoghi iconici del Monregalese. Con la voce di Marlen Pizzo, il pubblico ha conosciuto i ricordi di un misterioso e mitico signor Fernando, per conoscere l'ultimo spettacolo del teatro Sociale di Piazza.

Realizzato nel 1851, su progetto di Giovanni Battista Gorresio, il teatro sociale aveva tre ordini di palchi e un loggione, venne progressivamente abbandonato fino alla chiusura definitiva negli anni '70 del 1900, per poi essere quasi sconosciuto alle nuove generazioni. Dopo la grande nevicata nel 1985, che causò il rovinoso crollo del tetto, venne abbandonato definitivamente e solo da pochi anni è tornato visitabile grazie a un intervento del Comune (leggi qui).

Non solo il teatro sociale, ma anche la funicolare, le mongolfiere, l'ex Società Operaia di Piazza, i dipinti della chiesa di San Fiorenzo di Bastia, la Grotta dei Dossi e i Girasoli di Farigliano.

”È davvero emozionante - ha detto il sindaco Luca Robaldo ieri sera, presente con la vice presidente di Fondazione CRC Elena Merlatti e il consigliere Rocco Pulitanò, vice presidente di ATL -. Lo abbiamo riaperto con l'intenzione di poterlo rendere nuovamente visibile al pubblico, anche se non come teatro e siamo felici che questo progetto inaspettato lo abbia valorizzato.

Un progetto innovativo capace di evidenziare le peculiarità storico-artistiche dei luoghi grazie alla magia della musica e al fascino creativo della letteratura. Una modalità di racconto che supera i meri confini amministrativi, andando a valorizzare le unicità più interessanti dell’intero Monregalese. L’ex Teatro Sociale, il Belvedere e la mongolfiera istituzionale, poi, come simboli cittadini da cui partire per sottolineare il valore estetico di Mondovì e del suo territorio, ma anche per accrescere la nostra consapevolezza sull’attrattività turistica di quello che ci circonda".

Un progetto tutto da scoprire che, con i testi di Francesco Scarrone e i video di Lorenzo Turco con l'audio curato da Paolo Bertazzoli, promuove il territorio e fa viaggiare con la mente il pubblico.



"Ringraziamo - hanno evidenziato da Monregalando - Antonella Allasio, Ivano Airaldi, Cosimo Barberis, Davide Bertolino, Andrea Bertone, Paolo Boetti, Francesca Botto, Gabriele Campora, Elena Casu, Aldo Clerico, Mattia Clerico, Piera Conte, Zuzana Dolinska, Gabriele Gallo, Igor Giuffré, Marco Manfredi, Elena Merlatti, Diego Pelissero, Luca Robaldo, Sergio Bubu Rossi, Luca Turchi, Giacomo Vinai, Jose Vivalda e vi aspettiamo numerosi alle serate!".

Una proposta culturale che ambisce a diventare un efficace strumento di consapevolezza e di valorizzazione turistica, dove il realismo della storia si mischia con la fantasia e l’irrealtà della scrittura.

Il progetto è sostenuto dal consiglio regionale del Piemonte, Fondazione CRC, ATL del Cuneese, Città di Mondovì, i comuni di Bastia Mondovì, Farigliano, Villanova e Cuneo.