Robaldo omaggia gli Alpini: “Siamo una grande famiglia, sempre al vostro fianco”

Parole di forte partecipazione emotiva e senso di appartenenza quelle pronunciate dal presidente della Provincia di Cuneo, Luca Robaldo, in occasione dell’Adunata nazionale degli Alpini tenutasi a Biella. Un evento che, come ogni anno, ha raccolto migliaia di Penne Nere e cittadini in un clima di commozione, memoria e gratitudine.

"Che emozione vedere la sfilata delle nostre Sezioni con i loro vessilli e la presenza dei Gruppi", ha dichiarato Robaldo, sottolineando il legame profondo tra il territorio cuneese e il mondo alpino. "Agli Alpini dobbiamo tanto, in ogni contesto, e la nostra è una provincia di Alpini: una grande famiglia che abbraccia e saluta con gratitudine chi fa parte dell'ANA e chi è in servizio."

Il presidente ha voluto sottolineare la forte rappresentanza della Granda all’evento: "Tantissimi Sindaci e Amministratori hanno rappresentato il cuneese al fianco delle nostre Penne Nere."

Un ringraziamento sentito chiude il messaggio: "Grazie Alpini, saremo sempre al vostro fianco!"