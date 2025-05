Saluzzo, gli studenti del "Denina" a lezione nella sede della BPER Banca

Quattro classi dell’Istituto Superiore "Carlo Denina" di Saluzzo hanno partecipato ad un incontro di formazione finanziaria organizzato dalla sede di BPER Banca di Corso Italia.

Nel corso dell'incontro i ragazzi hanno potuto conoscere, direttamente dalla voce degli “addetti ai lavori”, i principali strumenti di pagamento e di gestione del risparmio. Accompagnati dai docenti Gabriella Mitidieri, Chiara Tagliano, Samuele Brignone e Pasquale De Luca, promotori insieme alla direzione BPER di questo appuntamento col mondo della banca, gli studenti di quarta superiore sono stati accolti dal direttore della sede di Saluzzo Giuseppe Guerriero che ha aperto l’incontro offrendo una panoramica sulle dinamiche e le attività svolte da un grande gruppo bancario.

Si è quindi entrati nel vivo dell’utilizzo di strumenti finanziari di uso quotidiano con focus dedicati alle carte di credito, ai conti correnti e alla gestione consapevole del risparmio, curati dalle consulenti BPER Monica Olivieri e Giulia Ramonda, e sui finanziamenti alle imprese, illustrati da Alessia Manissero, che in BPER segue lo sviluppo delle PMI.

Molte sono le domande rivolte ai relatori dagli studenti del Denina che hanno dimostrato un notevole interesse per i temi trattati.

“Gli incontri che promuoviamo sul territorio rappresentano per i ragazzi un momento importante, spesso il primo contatto diretto con la banca. L’educazione finanziaria è ormai riconosciuta come un pilastro della formazione ed ha piena cittadinanza nei programmi scolastici – spiega il direttore della sede BPER di Saluzzo Giuseppe Guerriero - Educare le nuove generazioni ad un uso consapevole del denaro e alla conoscenza e ad un approccio corretto dei principali strumenti finanziari di uso quotidiano è un elemento fondamentale dell’impegno che BPER Banca porta avanti per la crescita della comunità e del tessuto sociale di cui è parte integrante".