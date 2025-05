Si sposta a Mondovì il “progetto pilota” della Regione sul monitoraggio degli ex esposti all’amianto

Dopo Savigliano, Mondovì: prosegue la campagna “in deroga” che la Regione Piemonte ha lanciato a partire da marzo per la sorveglianza sanitaria agli ex esposti all’amianto relativamente al territorio di competenza dell’ASL Cn1. Da maggio verranno infatti coinvolti gli ex esposti delle aziende Ferodo (oggi Federal Mogul), Valeo, ex Tako Payen ed ex cartiera di Bagnasco.

Secondo quanto determinato dalla Regione il progetto – ancora non avviato nel resto del territorio regionale -, in questa prima fase, comprende un colloquio e la spirometria (esame che valuta la funzionalità respiratoria, misurando i volumi e i flussi di aria nei polmoni), e a cui farà seguito, a giudizio dello SpreSAL, la radiografia polmonare presso un ospedale concordato. Questo il link per iscriversi alla sorveglianza volontaria.

È previsto un incontro pubblico con gli interessati venerdì 16 maggio alle 15 nella sala comunale delle conferenze “Luigi Scimè” a Mondovì. Saranno presenti il dottor Santo Alfonso, direttore dello Spresal ASL Cn1, e la dottoressa Denise Sorasio.