Così Ferrero guarda al segmento "better-for-you" col lancio delle nuove barrette Eat Natural

Il Gruppo Ferrero amplia la propria offerta nel mercato delle barrette grazie al brand Eat Natural, barrette a base di frutta secca ed essiccata, consolidando così la sua presenza nel segmento better-for-you insieme alle barrette proteiche Fulfil. Un passo strategico per rispondere alle esigenze in evoluzione dei consumatori, con l’obiettivo di raggiungere una posizione da top player in Italia.

Il mercato delle barrette, che in Italia vale circa 262 milioni di euro, è in forte espansione, con una crescita costante che riflette la continua attenzione verso stili di vita più consapevoli. Nello specifico, il segmento delle barrette a base di frutta secca ed essiccata vale circa 74 milioni di euro (oltre il 28% del totale Barrette) e ha registrato uno sviluppo dinamico: dal 2022 a oggi è aumentato del +34% a valore. Nel 2024 circa il 48% delle famiglie italiane ha comprato barrette con una frequenza media di 5 atti di acquisto annui.

La novità Eat Natural si inserisce all’interno del segmento better-for-you come una barretta realizzata principalmente con frutta secca ed essiccata, per offrire ai consumatori un’autentica esperienza di gusto, sia nella variante proteica che in quella tradizionale. Il consumatore di oggi sceglie questi prodotti non solo per le proprietà nutrizionali, ma anche per il gusto e la praticità. Eat Natural, come FULFIL, si inserisce perfettamente in questa nuova direzione.

Disponibili in grande distribuzione, le nuove barrette Eat Natural arrivano in quattro diverse varianti di gusto: Eat Natural Protein, nelle versioni arachidi e cioccolato fondente extra e arachidi, mandorle e caramello salato, fonte di proteine, Eat Natural Cioccolato Fondente Extra, con cioccolato fondente extra, mandorle, mirtilli rossi e cocco, ed Eat Natural Mandorle e Uva Sultanina, con arachidi e albicocche, contenente il 68% di frutta secca ed essiccata, tra le più alte del mercato.

Tutta la gamma è senza glutine, fonte di fibre e realizzata senza aromi artificiali, conservanti e coloranti. Le materie prime provengono direttamente dalla filiera Ferrero, a garanzia della qualità e della tracciabilità del prodotto. La barretta da 40g, comoda e compatta, la rende ideale per una pausa on the go.

Eat Natural nasce 28 anni fa in Gran Bretagna, con l’idea di creare snack semplici e pratici da gustare. L’acquisizione del marchio da parte del Gruppo Ferrero nel 2021 segna un’importante tappa nel percorso di espansione nel mercato degli snack better-for-you, confermando la volontà del Gruppo di innovare andando incontro all’evoluzione dei gusti e delle preferenze dei consumatori.