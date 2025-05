Polizza Kasko o Collisione (Mini-Kasko)? Quale scegliere in base alle tue esigenze

Se sei alla ricerca della polizza auto più adatta a proteggere il tuo veicolo, probabilmente starai cercando più informazioni sulle garanzie accessorie Kasko e Mini-Kasko, anche detta Collisione. Ma quali sono le differenze tra queste due coperture e quale scegliere in base alle proprie necessità? In questo articolo esploreremo le caratteristiche principali di entrambe, aiutandoti a fare la scelta migliore per la tua sicurezza su strada, sottoscrivendo l’ assicurazione online auto migliore per te.

Polizza Kasko: cos’è e cosa copre?

La polizza Kasko è una garanzia accessoria che offre una protezione completa per il proprio veicolo, coprendo i danni anche quando il conducente è responsabile dell’incidente. A differenza della classica RC Auto , che copre solo i danni a terzi, la Kasko risarcisce i danni diretti subiti dall'auto assicurata in caso di:

Incidente con colpa;

Ribaltamento del veicolo ;

; Uscita di strada ;

; Urto contro un ostacolo fisso o mobile

Collisione accidentale con altri veicoli identificati.

Si tratta di una copertura particolarmente indicata per chi possiede auto di alto valore o per chi trascorre molte ore alla guida e vuole una protezione completa, riducendo al minimo le spese impreviste per la riparazione del proprio mezzo.

Mini-Kasko o Collisione: cosa offre questa variante?

La Mini-Kasko, o polizza Collisione, rappresenta una versione ridotta della Kasko tradizionale. Con questa copertura, i danni al veicolo vengono risarciti solo in caso di urto con un altro veicolo identificato. Questo significa che incidenti come ribaltamenti, uscite di strada o collisioni con ostacoli fissi non rientrano nella copertura e che potrebbero essere applicati massimali meno vantaggiosi.

Optare per una Mini-Kasko può essere una scelta vantaggiosa per chi cerca una protezione ulteriore alla semplice RC Auto, senza dover affrontare i costi più elevati della Kasko completa. Questa opzione è ideale per automobilisti prudenti che vogliono comunque tutelarsi in caso di scontri con altri veicoli.

Quanto costa la polizza Kasko?

In generale, la polizza Kasko ha un costo più elevato rispetto alla Mini-Kasko, ma offre una protezione più ampia. Prima di sottoscrivere una di queste garanzie, è consigliabile richiedere un preventivo online per confrontare i costi e trovare la soluzione più adatta alle proprie esigenze.

Quando conviene scegliere la Kasko o la Mini-Kasko?

Scegli la Kasko se…

Hai un’auto di valore e vuoi proteggerla da ogni danno.

Guida frequentemente e vuoi evitare spese impreviste per incidenti con colpa.

Vuoi una copertura a 360° per la tua sicurezza su strada.

Scegli la Mini-Kasko se…

Vuoi un compromesso tra protezione e risparmio.

Preferisci una copertura limitata agli incidenti con altri veicoli identificati.

Sei un guidatore attento e ritieni basso il rischio di ribaltamenti o uscite di strada.

Se stai cercando la migliore assicurazione per il tuo veicolo, ConTe.it rappresenta un’ottima scelta. ConTe.it offre soluzioni flessibili e personalizzabili, consentendoti di scegliere tra polizza Kasko, Collisione (Mini-Kasko) e tante altre garanzie accessorie in base alle tue esigenze specifiche. Inoltre, grazie a preventivi online rapidi e trasparenti, puoi trovare facilmente la soluzione più conveniente per te, potendo contare su un Servizio Clienti professionale e sempre disponibile a supportarti.

















Recensioni fornite in modo indipendente da un nostro partner nell'ambito di un accordo commerciale tra le due parti. Informazioni riservate a un pubblico maggiorenne.