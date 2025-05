Bra, il Caffè letterario di Albedo chiude la stagione con Attilio Piovano e “Il tatuaggio della farfalla”

«Ogni arte aspira costantemente ad una dimensione musicale». La massima di Walter Pater riassume in maniera emblematica la sensibilità di Attilio Piovano, musicista e scrittore che vede nell’intreccio di parole e note la chiave per poter attingere a quel mistero della Bellezza che salverà il mondo.

Con l’autore torinese che presenterà il suo ultimo libro “Il tatuaggio della farfalla”, un thriller psicologico ambientato tra Venezia e Lisbona, si chiude la 7ª stagione del Caffè letterario di Albedo, che dà appuntamento giovedì 15 maggio a Bra nella sala di BrArte per un reading letterario e musicale ad ingresso libero. Tutti pronti alle ore 21!

Un po’ di biografia

Attilio Piovano, classe 1958, è musicologo, scrittore e musicista di eccellenza. È titolare di Storia della Musica al Conservatorio “Giuseppe Verdi” di Torino e tiene Workshop al Politecnico di Torino.

Saggista e conferenziere, vanta collaborazioni con importanti istituzioni musicali e concertistiche. Inoltre, è autore di contributi, specie sulla musica di primo ‘900, apparsi in volumi miscellanei, atti di convegni e su rivista.

Per non farsi mancare niente, è stato Direttore Artistico dell’Orchestra Filarmonica di Torino ed è citato nel Dizionario di Musica Classica (BUR 2006). Critico musicale per diverse testate è membro di giuria in concorsi letterari, di musica da camera, corale e solistici, nonché affermato organista.

Come autore ha pubblicato saggi e romanzi tra i quali Invito all’ascolto di Ravel (1995), La stella amica (2002), L’Aprilia blu (2003), Il segreto di Stravinskij (2006) e tanti altri che vi invitiamo a scoprire. Nel 2024 la casa editrice Gremese ha dato alle stampe il suo ultimo libro dal titolo “Il tatuaggio della farfalla”.