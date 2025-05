Festa del Po a Faule: un weekend di natura, gusto e divertimento

Torna a Faule, dal 16 al 19 maggio 2025, la tanto attesa Festa del Po, nella sua 26^edizione, un evento che celebra il grande fiume con un ricco programma di attività culturali, gastronomiche, naturalistiche e di intrattenimento, organizzato in collaborazione con il Parco del Monviso. La manifestazione, adatta a tutte le età, si terrà in locali chiusi e riscaldati, garantendo divertimento anche in caso di maltempo.

Venerdì 16 maggio: l’inizio dei festeggiamenti

La festa si apre venerdì alle 18,30 con l’inaugurazione della mostra a cura del Parco del Monviso, un’occasione per scoprire le meraviglie naturalistiche del territorio. Alle 19,30, spazio alla gastronomia con una cena self-service a base di pesce e prodotti tipici locali, accompagnata da un menù dedicato ai più piccoli. La serata si accende alle 21 con una serata danzante all’insegna del liscio e della dance, animata da Michael Capuano.

Sabato 17 maggio: cultura, natura e musica

La giornata di sabato si apre alle 10 presso la Vecchia Distilleria (Terlab) con il convegno “Un fiume di opportunità”, organizzato in collaborazione con il Parco del Monviso. Interverranno esperti come Stefano Fenoglio, Fabrizio Bruno, Silvio Marocco e Andrea Porta, moderati dal giornalista Claudio Calorio. Al termine, un aperitivo a base di prodotti del fiume delizierà i partecipanti.

Nel pomeriggio, dalle 15, i più piccoli potranno divertirsi con le attività multisensoriali curate dall’Atelier delle Meraviglie. Alle 19,30 torna la cena self-service con specialità di pesce e menù bimbi, seguita alle 21 da una vibrante serata Super Dance Party con Danilo V Dj e Dj Phobe The Voice Double Style.

Domenica 18 maggio: artigianato, sport e natura

Domenica inizia alle 8 con il Mercato dell’artigianato, antiquariato e prodotti tipici per le vie del paese. Alle 9, gli amanti della natura potranno partecipare alla pedalata sul Po, un percorso ciclabile facile di 25-30 km adatto a tutti, famiglie comprese. Per informazioni e prenotazioni: www.adventure-voyager.com/pedala-sul-po/

A partire dalle 12,30, sempre alla Vecchia Distilleria, il pranzo self-service con pesce e prodotti locali, e sempre opzioni per i bambini. Nel pomeriggio, alle 15, si potrà esplorare la Riserva Naturale Fontane con una camminata naturalistica. La giornata si chiude con la cena self-service alle 19,30 e una serata danzante con Sonia De Castelli alle 21.

Da non perdere, sempre domenica, le escursioni in trenino nell’area naturalistica Fontane del Parco del Monviso, un’esperienza pensata per grandi e piccini.

Lunedì 19 maggio: un finale dedicato ai più piccoli

La festa si conclude lunedì con un incontro didattico alle 11, rivolto ai bambini delle scuole dell’infanzia e primarie, in collaborazione con il Parco del Monviso, per avvicinarli alle meraviglie del fiume in modo educativo e divertente.

Informazioni utili

Durante tutta la manifestazione, i più piccoli potranno divertirsi con le giostre presenti in loco. I pasti self-service saranno disponibili fino a esaurimento scorte. Gli organizzatori precisano che il programma potrebbe subire variazioni e declinano ogni responsabilità per danni a persone o cose prima, durante o dopo gli eventi.

La Festa del Po di Faule è un’immersione nella natura, nella cultura e nei sapori del territorio, un evento che unisce generazioni e celebra il cuore pulsante del Piemonte: il grande fiume Po. Non mancate!