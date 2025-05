Per la tradizionale Festa della fioritura delle Rose c'è il Bossolasco Family Tour

Domenica 1° giugno 2025, nella suggestiva cornice del centro storico di Bossolasco (CN), in concomitanza con la tradizionale e profumatissima Festa della fioritura delle Rose, in programma dal 31 maggio al 2 giugno 2025, verrà proposto il Bossolasco Family Tour, tour gratuito pensato per le famiglie, organizzato dall’Associazione Turismo in Langa in collaborazione con la Pro Loco di Bossolasco.

Bossolasco, conosciuto anche come “il paese delle rose”, si mostrerà in un percorso a tappe pensato per grandi e piccini, grazie al Bossolasco Family Tour, un’iniziativa dedicata a far vivere alle famiglie un’esperienza divertente nel cuore dell’Alta Langa con due turni in partenza alle ore 15:30 e alle ore 17:00.

Accompagnati da una guida turistica, i partecipanti avranno l’opportunità di esplorare il borgo camminando tra vicoli fioriti, antichi edifici, insegne d’altri tempi, murales suggestivi e scorci mozzafiato.