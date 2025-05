Tangenziale di Mondovì, terzo lotto, Caramello (FI): "Opera fondamentale per tutto il territorio"

Gentilissimo Direttore,

ho appreso dai giornali con molta soddisfazione dell' approvazione definitiva del progetto del Terzo Lotto della Tangenziale di Mondovì da parte di tutti gli organi competenti. Da una parte, se registro una tempistica inconcepibile per l' approvazione di un progetto così importante (20 anni sono davvero tanti!), dall' altra, provo soddisfazione, come segretario cittadino di Forza Italia Mondovì.

Per tanto ringrazio l' On. Enrico Costa per aver sempre mantenuto le interlocuzioni con tutti gli organi preposti. In secondo luogo ringrazio il Ministro dell' Ambiente Gilberto Pichetto Fratin per l' attenzione posta all' opera e per aver seguito con il proprio Ministero l' iter procedurale. In ultimo,un grazie lo rivolgo a Tutti gli Enti Pubblici ed agli Uffici,in modo particolare al Sindaco ,all' Amministrazione ed ai tecnici del Comune di Mondovì che hanno prodotto o la documentazione necessaria a corredo del progetto. Questa è un' opera fondamentale da un punto di vista economico, poiché è previsto un investimento per oltre 170 milioni di euro. Inoltre, rilevo un' importanza per quanto riguarda le infrastrutture, in quanto modificherà sostanzialmente la viabilità extraurbana ,accollandosi il traffico dei mezzi pesanti.

Nonostante una burocrazia stringente e macchinosa, posso constatare che è un passo importante per il nostro territorio. Questa è dimostrazione che il lavoro di squadra premia sempre e che il profilo moderato e costantemente costruttivo è essenziale per raggiungere importanti obiettivi di cui possono beneficiare i cittadini.

Il segretario cittadino di Forza Italia Mondovì

Giampiero Geom. Caramello