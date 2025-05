Attivo a Busca lo sportello per le istanze contro le liste d’attesa: in aumento le richieste di auto degli utenti

Straordinaria affluenza, venerdì 9 maggio, allo Sportello per le istanze contro le liste d’attesa di Busca.

Trasferito da inizio mese presso i locali della ex-Scuola Elementare ‘C. Michelis’ (vicino al Municipio), ha fatto registrare un ulteriore aumento di richieste di aiuto per prenotare visite o esami.

“Una quarantina di utenti si sono messi in fila per la compilazione delle istanze" - spiegano i volontari che gestiscono lo Sportello.

"Purtroppo le demagogiche rassicurazioni degli amministratori sanitari circa la risoluzione delle liste d’attesa non trovano riscontro nella realtà e i cittadini devono fare sempre più spesso i conti con i posti che non ci sono, o che sono anche ad un anno di distanza, oppure in sedi molto lontane" - proseguono i referenti dello Sportello.

"Nella prospettiva di strutturare interventi pubblici maggiormente incisivi, con il coinvolgimento della popolazione, che è letteralmente estenuata dall’attuale situazione e di cui raccogliamo ogni giorno la stanchezza e il malcontento per un servizio sanitario che non garantisce più il diritto alla cura, da parte nostra cerchiamo di rispondere con gli strumenti a disposizione, facendoci mediatori e facilitatori delle richieste che ci vengono poste dagli utenti. Anche per questo motivo, abbiamo previsto un’apertura pomeridiana dello Sportello per martedì 13 maggio, dalle 15 alle 16.30" - concludono i volontari.

Lo Sportello può essere contattato anche all’indirizzo email sportellodatbusca@gmail.com