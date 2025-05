Baseball Serie B: il JFK Mondovì sbanca anche Milano e mantiene la testa della classifica

Una partenza ben lontana dalle più rosee aspettative! Stiamo parlando del JFK Mondovì, che presentatasi ai nastri di partenza del Campionato di Serie B, sta riscuotendo un successo dopo l'altro. Dopo le prime quattro giornate, i galletti allenati dall'esperto tecnico argentino Leo Marconi hanno conquistato 7 vittorie a fronte di 8 gare disputate. Anche nell'ultimo week-end i biancoblù non hanno smesso di stupire, conquistando due vittorie nei due round in programma e sempre con risultati convincenti: 21-4 la prima e 15-4 la seconda. Un cammino incredibile per una squadra partita con l'obiettivo di mantenere la categoria.

Dietro questi risultati c'è sicuramente lo zampino del tecnico sudamericano del Mondovì, abile a formare e gestire un gruppo valido e con gli giusti equilibri. Per non parlare poi dello stato di forma con il quale la squadra si è presentata al prestigioso appuntamento con la serie B. Non si può, infine, non sottolineare il prezioso apporto di Pedro Padilla, attuale leader bord con 576 punti. Di certo un valore aggiunto in un gruppo che al momento si sta rivelando vincente.

Di seguito vi proponiamo il comunicato stampa trasmesso dalla società monregalese:

JFK Mondovì, ancora due successi!

Ancora un doppio successo per il JFK Mondovì che dà seguito al suo brillantissimo inIzio di campionato, sconfiggendo con autorevolezza l'ARES Milano Baseball a casa propria. Nel primo incontro con i milanesi la squadra monregalese ha tenuto bene fino al 2-2 registrato nel secondo inning, poi ha letteralmente dilagato con numerose valide, triple, doppie e singole messe a segno da Pedro Padilla, Sebastian Fontana, Matteo Ghiglia e Gabriele Panero.

Sul monte di lancio è partito subito Gregorio Cebotari che ha tenuto bene gli avversari fino al 5 inning, prima di essere rilevato da Davide Calcagno: con lui la partita si è conclusa al settimo inning per manifesta inferiorità, con il punteggio di 21-4 per il JFK. Arriviamo quindi al secondo match, dove i monregalesi di coach Leo Marconi sono partiti subito fortissimi portandosi sul punteggio di 5-0; La superiorità schiacciante dimostrata sin dal primo inning si è portata avanti anche nelle successive fasi di gioco, con la partita che si è chiusa al settimo inning, ancora una volta per manifesta inferiorità, sul punteggio di 15-4 per i biancoblù.

Da segnalare le ottime prestazioni in attacco con battute doppie e triple da parte di Pedro Padilla, Sebastian Fontana, Lorenzo Forte, Pietro Gianoglio, Panero Gabriele e Fabrizio Roatta. In questo incontro sul monte di lancio è partito sin dal primo inning Pedro Padilla, che ha tenuto il risultato fino al quinto inning, per poi essere rilevato da Davide Calvagno per un inning, mentre Luca Franceschini ha chiuso l'incontro al settimo.

Continua quindi il trend positivo per il JFK Mondovì, che domenica prossima (gare alle 10 e alle 12) sarà impegnato in casa per dare continuità di risultati con la sfida all'Ecotherm Brescia.

LA CLASSIFICA DEL GIRONE A DI SERIE B NAZIONALE: ALT ASD CABS 7, JFK MONDOVI' 7; PIA PIACENZA 5; ARS ARES MILANO 4, BRE ECOTHERM BRESCIA 3, ORL OLD RAGS LODI 3; RHO 2; ASD CATALANA 1