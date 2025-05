Ciclismo: Nicole Bracco mantiene la maglia di leader dopo l’ottava tappa del Trofeo Rosa

La città di Corridonia ospita l’ottava tappa del Giro Interregionale del Trofeo Rosa.

Percorso che prevede un circuito pianeggiante da percorrere più volte (8 per le donne esordienti e 15 per le donne allieve) oltre all’ascesa sul finale, verso il centro di Corridonia con una salita di circa 3 km.

Le ragazze del SC Cesano Maderno riescono a controllare la gara nel tratto pianeggiante ricucendo più volte i tentativi di fuga.

Sulla salita si vedono le maglie rosse dettare il ritmo ed è all’ultimo chilometro che iniziano a vedersi i primi scatti. Proprio in quel momento un contatto con un’altra atleta mette fuori giochi la saviglianese Nicole Bracco per la vittoria. Costretta a ripartire quasi da ferma riesce a tagliare il traguardo in ottava posizione assoluta e quinta di categoria.

Tra le esordienti vince la piemontese compagna di squadra di Nicole, Aurora Cerame.

Un’altra bella prestazione per le donne allieve che vede Vivienne Cassata, anche lei della formazione brianzola, tagliare il traguardo per prima.

S C Cesano Maderno conquista con le tre ragazze le tre maglie rosa di leader sulle rispettive categorie (ESO1-ESO2-ALLIEVE).

Prossimo appuntamento a Gazoldo Degli Ippoliti (Mantova) domenica 18 maggio.