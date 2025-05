Ciclismo: Officine Mattio Cycling Club domina la Granfondo Torino e brilla anche in Francia con Tyffen Saure

È stato un weekend straordinario per Officine Mattio Cycling Club (OM.CC), con risultati di prestigio sia in Italia che in Francia.

Alla Granfondo BRIKO Torino, Manuele Caddeo ha firmato una vittoria in solitaria dopo una lunga fuga sotto la pioggia. Una prestazione di forza e intelligenza tattica, supportata da un impeccabile lavoro di squadra. Matteo Raimondi ha conquistato il terzo gradino del podio, mentre Alexander Worsdale ha chiuso al 9° posto, confermando la solidità del team.

Parallelamente, in Francia, Tyffen Saure ha trionfato nel percorso medio della Granfondo La Vençoise, concludendo 16ª assoluta e 1ª donna. Grazie a questo successo, Tyffen indossa ora la maglia di leader della Challenge Granfondo Alpes-Maritimes, circuito che riunisce tutte le granfondo e cicloturistiche del dipartimento 06, nella regione Provenza-Alpi-Costa Azzurra. La maglia di leader femminile rappresenta ora uno degli obiettivi principali della sua stagione.