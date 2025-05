Domenica 18 torna “C’era una volta il Cross” alla Malpensa

Domenica 18 maggio avrà luogo, sullo storico Crossodromo della Malpensa “Vincenzo Agusta”, situato a pochi metri dalle piste dell’omonimo aeroporto, una manifestazione - allenamento riservata a piloti in possesso di qualsiasi tipo di licenza (FMI - Motornext, Uisp Csen etc.) o tessera Sport FMI, purché alla guida di moto da cross o regolarità costruite sino all’anno 1996.

L’apertura delle iscrizioni è prevista per le ore 8,00 mentre alle 9,00 verrà aperto il tracciato della pista, sulla quale verranno ammesse solamente le moto d’epoca. La manifestazione proporrà anche il ritrovo di tre club di marca per il Maico, Montesa e Villa Day.

E certa la partecipazione di alcuni appassionati della “Granda”, che scenderanno in pista per affrontare i salitoni ed i discesoni di questo storico tracciato, che ha visto scendere in pista il fior fiore dei piloti del motocross nazionale ed internazionale.

I possessori di moto da cross/regolarità più vecchie o più rare, saranno bene accetti, poiché a loro è riservata un’apposita area, nella quale è prevista una mostra statica di questi mezzi, che verranno esaminati da una giuria, per poi effettuare la premiazione delle moto più rappresentative.

Prima della pausa pranzo, vi sarà la consueta premiazione dei piloti partecipanti all’evento, al quale gli appassionati non potranno sicuramente mancare, mentre nel pomeriggio potranno nuovamente scendere in pista le veterane del fuoristrada.

Sperando che le condizioni meteo siano favorevoli, il pubblico, per il quale l’ingresso è libero, godrà sicuramente di una giornata indimenticabile.