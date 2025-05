Hockey. Derby amaro per la Lorenzoni BCC Bra che cede in casa con Torino

Sul campo di casa le atlete di Andrii Koshelenko hanno affrontato nel derby piemontese la agguerrita squadra dell' Universitario di Torino con l'obiettivo di superarle in classifica.

Dunque le braidesi, forti anche del sostegno di un folto pubblico, affrontavano la gara con un piglio deciso andando in vantaggio già in prima frazione con una buona combinazione di centro campo e con lancio di Sofia Buyo su Lisa Di Blasi che con un preciso rovescio superava la portiera Silvia Omegna. Nella seconda frazione ancora la De Blasi imbeccata da una sorprendente quanto rapida deviazione di Pilar De Biase, raddoppiava, ma la reazione delle atlete di Ceballos si faceva sentire e su una azione di corner corto la Galli accorciava.

La gara diventava spigolosa da quel momento: per un fallo di gioco Azul Gilardi veniva allontanata dall' arbitro e anche Buyo con un giallo disciplinare di 10 minuti lasciando in nove la squadra. Le torinesi afferravano allora su azione di corner corto, la parità e nel terzo tempo le migliori occasioni erano ancora dell' Universitario che andava in vantaggio grazie alla rete di Cata Costa sempre molto pericolosa in area sulla cui deviazione Alina Fadeeva nulla poteva.

Prova di orgoglio negli ultimi minuti, ma il risultato non cambiava e la classifica visti i risultati dagli altri campi vede ora la Lorenzoni al quarto posto anche se con una gara in meno. Domenica prossima trasferta a Milano con voglia di riscatto