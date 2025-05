Volley C/M. Dopo la festa per la promozione in B il VBC Mondovì vince al tie break con Biella

Il VBC MONDOVI’, già matematicamente promosso in Serie B da una settimana, chiude la sua cavalcata trionfale piegando al PalaItis il Biella per 3-2 (16-25,21-25,25-19,15-10). Alla fine i monregalesi chiudono il Campionato con 68 punti, frutto di 23 vittorie in 26 giornate, a +9 sul Lasalliano Torino secondo, a +10 sull’ ArtiVolley Collegno terzo ed a +11 sulla coppia Acqui e Altiora quarte. Retrocedono invece in serie D il Racconigi ultimo, il Biella penultimo ed il Santhià terz’ ultimo.

“Abbiamo chiuso una stagione trionfale nel migliore dei modi – commenta al termine coach Massimo Bovolo –, conquistando il ventitreesimo successo del campionato. Nei primi due set abbiamo commesso troppi errori e siamo stati eccessivamente imprecisi, poi ci siamo ripresi ed abbiamo chiuso in crescendo, compiendo davvero una bella rimonta e meritando il successo, il che ha reso anche più bella la successiva festa promozione. Ora godiamoci questo risultato davvero super, poi inizieremo a pensare alla prossima stagione.”

Massimo Bovolo è partito inizialmente con Polizzi in regia, Genesio opposto, Menardo e Garelli in banda, Bertano e Berutti centrali, Fenoglio Matteo Basso liberi, inserendo durante la gara capitan Garello, Candela, Marco Basso e Borsarelli.

Nel primo set i monregalesi partono davvero male e vanno subito sotto 8-2. Bovolo prova ad inserire Candela e Matteo Basso, ma la squadra non reagisce e così il Biella chiude 25-16.

Nella seconda frazione, con Candela Matteo Basso in campo, vi è equilibrio sino al 7 pari, poi i monregalesi incappano in un passaggio a vuoto e subiscono un parziale di 5-0, andando sotto 12-7. Dentro prima Marco Baso e poi capitan Garello e la squadra ha una buona reazione, che la riporta a -1 (15-16 grazie ad un ace di Genesio), ma non riesce a completare la rimonta e così Biella riparte, portandosi prima sul 21-17 e poi chiudendo 25-21.

Nel terzo set il VBC MONDOVI’ parte con Marco Basso in palleggio, Genesio opposto, Bertano e Berutti centrali, Candela e Garello in banda, Matteo Basso libero ed in un amen si porta sul 6-0 con un gran muro di Berutti. Berutti con un ace realizza l’ 11-3, Garello con un pallonetto mette a terra il 15-7, un mano fuori di Candela vale il 20-15, ancora Candela sigla il 24-19 ed infine un bel muro di Bertano firma il punto del definitivo 25-19, mentre entra Borsarelli per alzare il muro.

Nella quarta frazione i monregalesi partono di nuovo bene e stanno sempre avanti nel punteggio, portandosi prima sul 6-3 con Candela, poi sul 16-10 con Berutti, quindi sul 23-16 grazie ad un bel muro del neoentrato Borsarelli ed infine chiude 25-18 grazie a due attacchi vincenti consecutivi di Garello.

Nel quinto e decisivo set i monregalesi si portano subito sul 6-2 con Genesio, poi sull’ 8-3 con Candela, quindi sul 12-8 con Genesio ed infine chiudono 15-8 grazie ad un muro di Berutti, mentre entra nuovamente Borsarelli per alzare il muro.