Val Tanaro Rugby lotta fino alla fine, ma i Rondoni si impongono a Farigliano

Grande spettacolo ieri sul campo di Farigliano, dove il Val Tanaro Rugby ha affrontato i Rondoni Rugby nella semifinale di andata per le posizioni dal 5° all’8° posto.

Gli ospiti veneti hanno dimostrato tutta la loro forza, imponendosi con un netto 45-14, ma i Cinghiali hanno combattuto con determinazione fino all’ultimo minuto, regalando emozioni al numeroso pubblico presente.

La partita

Il match ha visto i Rondoni partire forte, mettendo subito pressione alla difesa del Val Tanaro e concretizzando le loro azioni con grande efficacia. Nonostante il divario nel punteggio, i Cinghiali non hanno mai abbassato la testa, crescendo soprattutto nel secondo tempo. Le mete di Porasso e Suria hanno premiato gli sforzi della squadra, che ha chiuso la gara con una splendida segnatura sotto una pioggia battente, rendendo il finale ancora più spettacolare.

Tra i migliori in campo, spicca la prestazione della seconda linea Sobrero, autore di una partita di grande intensità e sacrificio, meritandosi il titolo di Man of the Match.

Le parole dei protagonisti

A fine gara, il capitano di giornata Campero ha analizzato la sfida con lucidità: "Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile contro una squadra molto forte e ben organizzata. Abbiamo sofferto nel primo tempo, ma nella ripresa siamo riusciti a esprimere il nostro gioco con più continuità. Onore ai Rondoni, che hanno dimostrato grande qualità e correttezza."

Anche Sobrero, votato migliore in campo, ha voluto sottolineare lo spirito combattivo del Val Tanaro: "Abbiamo lottato fino alla fine, senza mai mollare, e questo è lo spirito che ci contraddistingue. La pioggia nel finale ha reso tutto ancora più epico, e chi era sugli spalti ha potuto vedere quanto ci teniamo a questa maglia. Ora dobbiamo continuare a lavorare dura per terminare al meglio la stegione”.

Un ringraziamento speciale

Oltre alla battaglia sul campo, i Rondoni Rugby hanno dimostrato di essere una grande squadra anche fuori dal rettangolo di gioco. Nonostante il nubifragio nel finale, gli ospiti hanno lasciato gli spogliatoi pulitissimi e in ordine, un gesto che incarna perfettamente i valori del rugby.

"Questo è il rugby, il vero spirito!"

Ora il Val Tanaro si prepara alla sfida di ritorno, in programma il 25 maggio in Veneto.