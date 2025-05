Ad Alba il corso IFTS “Wine Hospitality Manager” Alta Formazione gratuita dedicata al mondo del vino

Sono già aperte le candidature per il nuovo corso IFTS Wine Hospitality Manager, un percorso di Alta Formazione Gratuita promosso da Apro Formazione in collaborazione con l’Università del Piemonte Orientale, l’Istituto Enologico Umberto I di Alba, Langhe Experience, Réva Resort, cantine e produttori vitivinicoli del territorio.

Wine Hospitality Manager è dedicato a chi desidera acquisire competenze avanzate per operare nel settore dell’enoturismo, con una specializzazione nell’accoglienza in cantina, nella promozione delle eccellenze vitivinicole e nell’organizzazione di esperienze legate al vino.

Il corso è a numero chiuso e si rivolge a giovani e adulti in possesso di diploma o laurea e ha l’obiettivo di formare professionisti in grado di coniugare conoscenze tecniche, marketing, capacità relazionali e sensibilità turistica. Un profilo, quello del Wine Hospitality Manager, oggi sempre più richiesto da aziende vitivinicole, enti e strutture ricettive che vogliono potenziare l’attrattività del territorio.

A luglio è previsto un incontro di presentazione e selezione del corso che avrà un piano di studi articolato in 400 ore di formazione e 400 ore di training durante lo stage formativo nelle aziende del settore.

Durante il corso verranno affrontati temi strategici per il comparto enoturistico, fra i quali tecniche di vendita e marketing del vino, accoglienza e gestione dei visitatori in cantina, organizzazione di degustazioni professionali, analisi sensoriale e strumenti digitali per la promozione turistica per citarne alcuni. Grazie alla collaborazione con realtà d’eccellenza del territorio, l’esperienza dello stage sarà l’opportunità per sperimentare in prima persona il mondo dell’enoturismo dalla produzione fino alla promozione e alla vendita, sviluppando competenze da subito spendibili nel mondo del lavoro.

Il programma del corso include anche la formazione in lingua inglese del WSET Level 1 sui vini internazionali e la formazione Oxford Test of English per la lingua inglese mentre per gli studenti fuori sede sarà possibilità accedere alle agevolazioni o alle borse di studio messe a disposizione dalla Fondazione Don Gianolio ETS.

Apro Formazione e Alba Accademia Alberghiera che da anni investono nell’Alta Formazione per preparare le figure professionali richieste dalle sfide del mercato, dando valore alle competenze e contribuendo allo sviluppo economico e turistico di Langhe, Roero e Monferrato.

Le candidature sono già aperte: è possibile prenotarsi all’incontro e alla selezione di luglio al link https://bit.ly/WineHospitalityManagerAlba