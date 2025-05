Addio a Silvia Donadio, storica maestra di Costigliole Saluzzo

Si svolgeranno oggi, martedì 13 maggio, alle 16, nella chiesa parrocchiale di Costigliole Saluzzo i funerali di Silvia Donadio in Cosmello, mancata all'età di 84 anni.

Maestra elementare, dopo l'insegnamento alla scuola di Costigliole affiancò il marito Bruno nella gestione amministrativa della storica officina in via Saluzzo, specializzata nella riparazione di camion da cava, betoniere e mezzi militari.

L'attività, ora diretta dalla figlia Barbara, prosegue nella nuova sede, in via Laghi d’Avigliana a Busca, mentre il figlio Davide ha intrapreso un'analoga attività in Spagna, da dove la nipote Alexia mantiene saldi legami con Costigliole e i tanti amici che ha mantenuto in paese.

L'Amministrazione Comunale si stringe alla famiglia Cosmello per il lutto che l'ha recentemente colpita.

Lascia il marito Bruno, la figlia Barbara, il figlio Davide, il genero Bruno, la nuora Maria, la nipote Alexia, la sorella Ida, i nipoti, i pronipoti e tutti i parenti.

Il corteo funebre partirà alle 15,50 dall’abitazione in via Saluzzo 10.

La salma sarà tumulata nel Cimitero di Costigliole Saluzzo.