Grande pubblico a Bra per “Il Sabato del Vignaiolo”

E’ stata un successo l’edizione braidese de “Il Sabato del Vignaiolo”, fiera di vino diffusa svoltasi il 10 maggio in contemporanea in varie regioni d’Italia e proposta dalla FIVI - Federazione Italiana Vignaioli Indipendenti.

La Città di Bra, in collaborazione con le delegazioni piemontesi FIVI Roero e FIVI Langhe, ha ospitato tra le vie del centro città un’invasione pacifica di oltre 50 cantine, per far conoscere il frutto del loro impegno quotidiano al pubblico appassionato e curioso di esplorare. Un'atmosfera informale per conversazioni significative, racconti di legami veri con la terra, masterclass, assaggio dei vini del territorio e possibilità di scoprire la città e le sue bellezze.

In tanti hanno assaggiato i vini dei Vignaioli Indipendenti del territorio, acquistato bottiglie a prezzo di cantina direttamente dai produttori, approfittato delle offerte gastronomiche dei locali convenzionati, partecipato alla masterclass a cura di Slow Wine e visitato la Zizzola e il suo parco, simbolo della città, aperti gratuitamente al pubblico.

Il Sabato del Vignaiolo a Bra è stato organizzato dal Comune, in collaborazione con l’associazione Vignaioli indipendenti, delegazione Langhe e Roero, Ascom Bra, Slow Wine, Crédit Agricole. Arrivederci all’edizione 2026.