L'Amministrazione comunale riceve il Cuneo Volley, neopromosso in Superlega

Si terrà lunedì 19 maggio alle ore 18, presso il Salone d’Onore del Municipio di Cuneo, la cerimonia di omaggio alla MA Acqua S. Bernardo Cuneo, neopromossa nella Superlega di volley maschile.

L’Amministrazione comunale, rappresentata in primis dalla Sindaca Patrizia Manassero e dall’Assessore allo Sport Valter Fantino, incontrerà i giocatori, lo staff e la dirigenza biancoblu ad alcune settimane dalla vittoria in finale play-off e a due giorni dalla sfida di Supercoppa che si terrà sabato 17 maggio al palazzetto di San Rocco Castagnaretta.

L’appuntamento è aperto a tutta la cittadinanza.

Così la Sindaca Manassero e l’Ass. Fantino: “Per una città e un territorio come il nostro, il ritorno di Cuneo in Superlega rappresenta un traguardo storico: per questo ci teniamo ad incontrare coloro che l’hanno reso possibile dopo 11 anni. La nostra città sarà una delle poche in Italia ad avere sia una squadra maschile che una femminile nella massima serie: un risultato che ci inorgoglisce e che va celebrato e sostenuto”.