Via al bando neve da 50 milioni, mentre si guarda allo skipass unico del Piemonte [VIDEO]

Il prossimo giovedì 22 maggio sarà pubblicato il bando neve da 50 milioni, uno stanziamento a fondo perduto che riguarda i comuni piemontesi dove sono presenti i 1.300 chilometri di piste.

A confermarlo l’assessore alla Montagna della Regione Piemonte Marco Gallo durante il seminario informativo “Sistema neve Regione Piemonte: aree sciabili, classificazione delle piste, sicurezza degli sport invernali” che si è svolto oggi pomeriggio, martedì 13 maggio, presso la Sala Trasparenza del Grattacielo della Regione.

Tutto questo mentre si lavora per lo skipass unico per i comprensori del Piemonte: “Ci stiamo lavorando. Auspico nei prossimi mesi di poter dare notizie che vadano in questa direzione”, ha affermato Gallo.

Cosa prevede il bando

I finanziamenti riguardano le piste e gli impianti di innevamento. Si finanziano la sostituzione, la nuova realizzazione, il miglioramento qualitativo, ambientale ed energetico o il potenziamento delle piste da sci e degli impianti di innevamento programmato, inclusi vasche o bacini di approvvigionamento idrico, incluso l’acquisto di impianti già esistenti, di proprietà pubblica o privata.

La seconda punta a riqualificare gli impianti di risalita. Sostituzione, nuova realizzazione, miglioramento qualitativo paesaggistico, ambientale ed energetico o potenziamento degli impianti di risalita, l'acquisto, ammodernamento ed aggiornamento dei sistemi di controllo accessi incluso l’acquisto di impianti già esistenti, di proprietà pubblica o privata.

La terza include tra gli interventi finanziabili le revisioni generali (escluse quelle quinquennali), le ispezioni speciali, i proseguimenti di vita tecnica e la sostituzione e/o scorrimento delle funi degli impianti di risalita esistenti. La quarta riguarda la dismissione degli impianti di risalita non più utilizzati, una misura assai importante dal punto di vista della tutela ambientale. La quinta l’acquisto di battipista anche usati.

L’ultima tipologia intende potenziare e rivitalizzare il turismo montano sia invernale che estivo investendo per esempio in snow park, percorsi di fun bob estivo e tutti gli interventi che consentono in sostanza di utilizzare gli impianti di risalita nelle stagioni non invernali per la pratica di altri sport.

La fetta maggiore riguarderà gli impianti di risalita e lo sci da discesa. A livello territoriale impatterà maggiormente su Torino e provincia e sul cuneese. Gli enti beneficiari saranno le Province e la Città Metropolitana di Torino, i Comuni, le Unioni dei Comuni e le forme associative che coinvolgano enti locali anche costituite con lo specifico scopo di partecipare al finanziamento.





Il tema della sicurezza

La morte di Matilde Lorenzi, l’atleta azzurra deceduta a soli 19 anni mentre si allenava in Trentino lo scorso ottobre, ha riacceso un faro sul tema della sicurezza sulle piste. I suoi genitori, in suo onore, avevano creato un’associazione che si occupasse proprio di questo. E su questa scia si inserisce l’azione della Regione presentata oggi nel seminario.

“Oggi tutti gli interlocutori che si occupano di sci si interfacciano su un tema che è fondamentale - ha ancora aggiunto Gallo - le delibere di giunta approvate nei mesi scorsi vanno in questa direzione: rendere sempre più sicure le nostre piste”.