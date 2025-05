C Interregionale: Una gara1 vinta ma sofferta per la Cogal Savigliano

COGAL SAVIGLIANO 63 – UAPPALA LIVORNO 61

16-11, 12-23, 23-16, 12-11

Savigliano: Romerio 5, Carena, Bonatti 14, Baruzzo, Agbogan 11, Abrate 12, Lamia, Corradini, Giorsino 4, Amateis, Giraudo, Gioda 17. All.: Siclari

SAVIGLIANO – Il clima playoff è ormai persistente al PalaFerrua e ogni pallone inizia a pesare, ne è un esempio la gara 1 del secondo turno playoff (semifinale del girone) giocata contro Livorno. Una sfida tirata fino all’ultimo possesso con i padroni di casa che a tratti hanno anche subito la veemenza della formazione toscana che, pur uscendo sconfitta, ha lanciato un segnale chiaro: “gara 2 non sarà sicuramente una passeggiata”.

Si fatica a trovare il fondo di entrambe le retine nel primo quarto, con le due squadre che sembrano più studiarsi che andare subito all’attacco, poi la Cogal fa la prima mossa trovandosi a +5 alla prima sirena. La musica cambia in fretta e Livorno tira fuori gli artigli: nel giro di cinque minuti non solo si rimette in scia ma riesce ad imporsi con un ottimo parziale che ribalta l’inerzia del match.

Negli spogliatoi coach Siclari trova la chiave giusta per caricare i suoi che si rivelano più concreti tornati in campo e la sfida torna punto a punto. Nell’ultimo quarto Gioda si rende protagonista di canestri importantissimi che portano il vantaggio della Cogal oltre al possesso di distanza, ma i 4 punti in sequenza del granata Costaglione riportano la contesa sul 61 pari. A 14 secondi dalla fine Agbogan subisce fallo, 2 su 2 ai liberi e, dopo il doveroso timeout di Livorno, il tentativo dall’arco degli ospiti si spegne sul ferro consegnando gara 1 alle Pantere.

«Usciamo da questo primo atto contenti di aver raggiunto il nostro obiettivo: vincere e indirizzare la serie in vista della sfida a casa loro. Dobbiamo però essere consapevoli che sabato non abbiamo giocato un’ottima pallacanestro, anche perché loro sono stati bravi a metterci in difficoltà, e che, soprattutto, abbiamo rischiato di farci scivolare via la partita in diverse occasioni e a questo punto non possiamo più sbagliare. Come già successo nei quarti di finale abbiamo incontrato una squadra viva che sicuramente ci renderà la vita difficile a casa loro, ma noi dobbiamo dimostrare di avere la fame giusta per portarcela a casa giocando anche sul fatto di essere avanti 1-0».

Giovedì sera la Cogal potrebbe già strappare il pass per la finale interna che metterà in palio un pass per la final-four promozione. L’appuntamento in programma a Livorno è per la sera del 15 maggio alle 21.