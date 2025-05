Parte male la corsa alla salvezza: netta sconfitta per il Gerbaldo Savigliano

MONTALTO DORA 72 – GERBALDO SAVIGLIANO 49

18-10, 14-19, 26-10, 14-10

Savigliano: Corradini 12, Di Maria M., Maero 7, Miretti 5, Eula 6, Mellano 5, Mondino 5, Di Maria L., Fraire 6, Marchetti 3. All.: Zani, Eandi

MONTALTO DORA – Parte con il piede sbagliato la corsa alla salvezza della DR1 targata Gerbaldo Decorazioni che subisce una netta sconfitta in casa di Montalto Dora, classificatasi 12° nel Girone A.

Contro una formazione che fa dell’esperienza la sua arma migliore, le Pantere partono inizialmente con una buona verve che però si spegne dopo appena 5 minuti in cui Montalto prende le redini di gioco e realizzazioni. Di Matteo, miglior marcatore degli avversari nella stagione e anche della partita (24 punti a fine gara) viene lasciato troppo libero dagli ospiti ed è chirurgico dalla media distanza. 18-10 dopo il primo quarto a cui i ragazzi di coach Zani rispondono finalmente con intensità difensiva che favorisce conclusioni in contropiede e falli conquistati per tiri liberi. Fraire si fa trovare pronto dalla panchina e incide positivamente nell’incontro che a metà gara dice comunque 32-29 per Montalto.

Al rientro dagli spogliatoi inspiegabilmente gli ospiti perdono l’inerzia dell’incontro e incespicano in sanguinose palle perse, attacco farraginoso e difesa rivedibile: la squadra di casa piazza 26 punti a fronte dei soli 10 realizzati dai biancorossi ed indirizza quindi in maniera quasi definitiva l’incontro. Si diceva dell’esperienza di Montalto che, unita ad una maggiore fisicità, consente loro di controllare l’ultimo quarto.

«Abbiamo affrontato gara 1 mantenendo un ritmo basso sia in attacco che in difesa, comportamento inaccettabile in una fase a rischio retrocessione.

Dobbiamo lavorare bene questa settimana in modo da arrivare pronti per gara 2 e dimostrare quanto abbiamo lavorato per mantenere la categoria», il commento del play Maero.

Una sconfitta brutta e pesante che costringe Mondino e compagni a una reazione di orgoglio unita a una qualità e intensità degne di un playout. Ora la serie si sposta a Savigliano, sabato 17 maggio alle ore 21.15. Sarà necessario vincere per allungare la contesa a gara 3, nuovamente fuori casa.