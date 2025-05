Primo «investor day» per LaGemma Venture: undici startup si presentano a investitori, imprese e territorio per tracciare il futuro dell’agrifood

Si terrà martedì 20 maggio, dalle ore 10 presso il Complesso Monumentale di San Francesco a Cuneo, l’Investor Day di LaGemma Venture S.r.l con unico socio (www.lagemmaventure.it), società d’investimenti della Fondazione CRC, nata a marzo 2024 con l’obiettivo di creare un hub di innovazione capace di generare impatto positivo.

Una giornata aperta a investitori, imprese e istituzioni che rappresenta il traguardo del percorso di accelerazione AGRIFOOD24, iniziato a gennaio 2025 e sostenuto da un investimento complessivo di 1,7 milioni di euro in 11 startup innovative provenienti da tutta Italia, selezionate tra oltre 70 candidature. Le realtà selezionate spaziano dalla produzione di alimenti sostenibili (alghe, moringa, integratori alimentari), all’acquaponica, dalla valorizzazione dei sottoprodotti alla conservazione dei frutti, fino all’agritech e all’inclusione sociale.

Realizzato in collaborazione con SocialFare – Centro per l’Innovazione Sociale, il programma AGRIFOOD24 ha accompagnato le startup in un percorso intensivo di formazione, mentoring strategico e supporto personalizzato. Le startup hanno potuto beneficiare della rete di esperti, imprenditori, partner aziendali e istituzionali di LaGemma Venture, professionisti che rappresentano un'eccellenza nel panorama italiano ed europeo: Alberto Grignolo – Co-Amministratore di H-Farm ed ex CEO di Yoox, Simone Dassereto – Marketing manager specializzato in AI; tra gli esperti della rete sono intervenuti: Giovanni Battista Mantelli – R&D Brand Ambassador di Venchi, Gianfranco Sorasio – CEO di Eviso, Marco Salvagno – Amministratore delegato di A&C group, David Bassani e Andrea Galassi – General Partner Maia Ventures, Teo Musso - fondatore del Birrificio Agricolo Baladin, Marco Michelis – partner di Ifex Group Srl e Bruno Sacchi Direttore di Joinfruit, Giacomo Ballari – Presidente di Fondazione Agrion, Enrico Allasia – Titolare di Biopoplar Srl, Matteo Ascheri titolare delle cantine Ascheri.

Durante la mattina dell’Investor Day, ogni startup in 10 minuti presenterà la propria visione di futuro, numeri, modello di business e obiettivi di crescita davanti a un pubblico composto da investitori, stakeholder, imprese, istituzioni e cittadini. L’evento, si concluderà con il lancio della nuova Call4Future AGRIFOOD25 che resterà aperta dal 20 maggio al 21 settembre 2025. A seguire, nel pomeriggio, gli investitori potranno incontrare le startup per conoscerle singolarmente e avere maggiori informazioni sulla loro idea di innovazione e sulla ricerca di capitali aperta.

“L’Investor Day segna un momento cruciale per LaGemma Venture. In poco più di un anno siamo riusciti a costruire una rete solida, capace di far dialogare startup, imprese e istituzioni. I risultati raggiunti testimoniano la forza di un modello che parte dal locale per generare valore a livello nazionale. Vedere soluzioni proposte dalle nostre startup che vengono testate e apprezzate da aziende consolidate della nostra provincia dimostra che l’innovazione funziona davvero quando si fa sistema. Non parliamo solo di accelerazione, ma di contaminazione positiva: conoscenze, idee e capitale umano che si intrecciano per costruire un ecosistema.” - afferma Enrico Collidà, Presidente di LaGemma Venture.

“Il settore Agrifood è strategico: sostenere l’innovazione in questo ambito significa investire nella sostenibilità del nostro domani. Le startup che abbiamo accompagnato rappresentano modelli concreti di cambiamento. Vi sono innovazioni che valorizzano i prodotti agricoli ponendo una maggiore attenzione alla sostenibilità ambientale, vi sono modelli dove il lavoro è sinonimo di dignità per tutti, capaci quindi di generare inclusione sociale a contatto con la terra e con quanto produce, vi sono prodotti che aiutano le persone a stare semplicemente meglio, rispettandone i bisogni, evitando che qualcuno si senta diverso per motivi legati alla propria salute” - aggiunge Wilma Tesio, Direttore di LaGemma Venture.



Il programma

Ore 9:30 | Accrediti e benvenuto

Ore 10:00 | Apertura dell’Investor Day

Pitch di:

PlantVoice S.r.l. Società Benefit (Trentino-Alto Adige): startup che, attraverso un innovativo innesto intelligente, monitora in tempo reale la salute delle piante da frutto analizzando la linfa. Un sistema avanzato che consente di ridurre gli sprechi, migliorare l’efficienza produttiva e la sostenibilità agricola.

Agreenet S.r.l. (Piemonte): startup che progetta soluzioni innovative che, attraverso biomateriali attivi e biodegradabili, si propongono di aumentare la durata di conservazione di alimenti freschi e ridurre gli sprechi.

Sylfib S.r.l. Società Benefit (Lombardia): startup specializzata nella lavorazione delle fibre naturali, con un focus particolare sulla macerazione delle fibre liberiane. Promuove un modello industriale circolare e rispettoso dell’ambiente, con applicazioni nei settori tessile, edile, cartario e dei materiali compositi.

Aqua Farm S.r.l. Società Benefit (Piemonte): startup che realizza impianti di acquaponica, una tecnica che combina l'acquacoltura con la coltivazione idroponica, creando un sistema integrato che consente di ridurre l'uso di risorse naturali, offrendo alimenti freschi, sani e a filiera corta.

Vortex S.r.l. (Piemonte): startup che attraverso tecnologie brevettate valorizza i sottoprodotti dell'industria agroalimentare, trasformandoli in ingredienti di alta qualità certificati da economia circolare. Tra le loro principali linee di produzione ci sono i cosmetici Naste Beauty, oltre a prodotti impiegabili in ambito food e pet food.

RedMoringa S.r.l. (Piemonte): startup che produce e commercializza integratori, cosmetici naturali, oltre a prodotti per animali a base di moringa oleifera, con un approccio etico alla produzione, per migliorare la salute.

Nutras S.r.l. (Marche): con un approccio lean, la startup sviluppa integratori alimentari e un kit dal design pratico per averli sempre con sé, per migliorare il benessere delle persone che soffrono di intolleranze alimentari, in particolare al lattosio, o problemi di digestione.

Kelpeat S.r.l. (Piemonte): startup che produce snack e alimenti a base di alghe con l’obiettivo di promuovere la biodiversità sia in natura sia in tavola.

NuHpro (Emilia-Romagna): startup che punta a migliorare la qualità di vita delle persone, sviluppando prodotti alimentari per prevenire e trattare diabete, problemi intestinali e intolleranze al lattosio.

Panatè S.r.l. Società Benefit (Piemonte): realtà che opera nell’ambito dell’economia carceraria impiegando persone delle case circondariali nella realizzazione di prodotti da forno artigianali di alta qualità, con l’obiettivo di venderli ad aziende dei settori Ho.Re.Ca. e Food Service.

8pari (Piemonte): realtà nascente dall'attività educativa agricola di Progetto Emmaus - attivo da 25 anni nell'inclusione sociale nelle zone di Alba, Bra, Langhe e Roero - produce vini di qualità attraverso l'inserimento lavorativo di persone fragili (persone con disabilità, disturbo della salute mentale, rifugiati).



Ore 12:30 | Presentazione della nuova call4future AGRIFOOD25

Ore 13:00 | Light lunch e networking

Per partecipare all’Investor Day è richiesta la prenotazione. Gli interessati possono contattare LaGemma Venture all'indirizzo email: info@lagemmaventure.it



Un progetto nato dal territorio ma con una visione globale

LaGemma Venture si propone come catalizzatore di innovazione e cambiamento nel cuore della provincia di Cuneo, con l’obiettivo di generare valore economico, sociale e ambientale. L’Agrifood è la prima verticalità scelta per il suo forte potenziale di impatto e trasformazione. Secondo la FAO, infatti, entro il 2050 sarà necessario aumentare del 70% la produzione alimentare globale per nutrire una popolazione in costante crescita. Innovazione, digitalizzazione e sostenibilità sono le chiavi per affrontare le sfide future e LaGemma Venture intende esserne protagonista.



LaGemma Venture

La Gemma Venture S.r.l. con unico socio nasce a marzo 2024 a Cuneo, grazie all’iniziativa della Fondazione CRC, con l’ambizioso proposito di dar vita a un polo d’investimento e sviluppo che, radicandosi nel territorio cuneese, si espande verso il panorama nazionale ed europeo. Questo progetto rappresenta l’incontro tra i principi filantropici promossi dalla Fondazione CRC e il dinamismo del mondo imprenditoriale e finanziario, puntando a valorizzare gli investimenti e a fungere da catalizzatore per il cambiamento e l’innovazione. La società è partecipata al 100% da Fondazione CRC e l’Agrifood è la prima verticalità su cui ha scelto di investire.