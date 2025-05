A Boves torna la Spasgiada Galupa: da domani al via la prevendita biglietti

Domenica 2 giugno 2025, torna la Spasgiada Galupa di Boves, giunta quest’anno alla sua XXIV edizione.

Da mercoledì 14 maggio partirà la vendita dei biglietti per partecipare alla grande passeggiata enogastronomica che quest’anno toccherà diverse frazioni del territorio grazie ad un percorso ad anello di circa 11 km con partenza e fine in piazza dell’Olmo.

Per aggiudicarsi i biglietti, che saranno venduti fino ad esaurimento posti, basterà recarsi all’edicola da Giulia in piazza Italia n. 56.

Un evento reso possibile, anche questa volta, grazie al grande supporto delle Pro Loco, dei Comitati e delle associazioni bovesane.

Alla partenza, alle ore 10 in piazza dell’Olmo, alcuni volontari delle associazioni bovesane consegneranno i kit composti da tasca portabicchiere, bicchiere in plastica da collezione e i ticket.

Per partire con gusto l’associazione Rivoira Terra di vita servirà poi un gustoso aperitivo.

Si proseguirà alla seconda tappa, in via rana, per riposarsi in compagnia dell’associazione La Sporta che distribuirà l’acqua.

A seguire i partecipanti arriveranno presso il meraviglioso Santuario di Sant’Antonio dove li attenderà un ricco antipasto a base di cipolle ripiene cucinate dai volontari della pro loco di Castellar, e spiedini, salame e tartine a cura dei Cerati.

Una tappa unica per bellezza e suggestione che siamo certi conquisterà i partecipanti alla camminata.

La quarta tappa si terrà a Fontanelle, presso la sede della pro loco dei Santi Coronati, dove si potrà approfittare di un ricco piatto di sedanini al ragù e piselli.

Attraverso stradine immerse nella vegetazione locale si arriverà poi in località San Giovanni dove ad attendere i partecipanti ci saranno salsiccia alla brace e misticanza a cura dei volontari della Legion Straniera.

La fiumana di gente si sposterà poi verso il centro città passando per via Auta dove li attenderà la sesta tappa con i volontari di Sant’Anna che proporranno un piatto di gustosi formaggi: un primo sale e uno più stagionato.

All’arrivo in piazza dell’Olmo il comitato di Roncaia servirà una prelibata fetta di crostata alla marmellata per finire la giornata in bellezza.

Per tutta la giornata i volontari dell’Acli Mellana e del comitato di San Mauro saranno impegnati ad aprire e chiudere la passeggiata.

Il costo per partecipare alla Spasgiada Galupa sarà di € 23,00 (€ 11,00 per i bambini dai 6 ai 13 anni compiuti e gratis per i bambini fino ai 6 anni) e prevede:

- kit iniziale con tasca di degustazione e bicchiere riutilizzabile e/o collezionabile;

- 7 tappe con prodotti tipici del territorio a km zero;

- 1 bicchiere di vino oppure 1 bottiglietta di acqua ad ogni tappa;

Prevendita biglietti a partire da mercoledì 14 maggio 2025 presso la Cartoleria Bisotto Giulia in piazza Italia n. 56.

La manifestazione si terrà anche in caso di maltempo.

Per informazioni: 0171 391 894 – www.comune.boves.cn.it - manifestazioni@comune.boves.cn.it