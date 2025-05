A Ceva buona "La Prima". Buona tavola protagonista con la De.Co. del salame cotto in “arbanella” e il concorso di frittata

Ceva ha tagliato il nastro della primavera. Nelle giornate di sabato 10 e domenica 11 maggio La Prima è infatti tornata ad animare il centro cittadino in una veste rinnovata, capace di preservare la tradizione coniugandola con un’innovazione rivolta a bambini, famiglie e giovani.

Sabato sera, a partire dalle ore 18.30, via Marenco è stata animata dagli aperitivi in musica, che hanno raccolto un grande successo di pubblico, con quasi 300 partecipanti.

Domenica la manifestazione è entrata nel vivo, con la mostra mercato, gli stand enogastronomici e, per la prima volta, una piazza interamente dedicata ai più piccoli.

Ceva Città dei bambini, era proprio questo il tema pensato per la giornata, e la scelta dell’Amministrazione di dedicare uno spazio specifico ai nuclei familiari non ha disatteso le aspettative. Piazza Gandolfi si è infatti trasformata per un giorno in un parco giochi urbano, dove la sinergia di enti e associazioni ha permesso ai bambini di svagarsi e divertirsi in maniera costruttiva e stimolante.

La WOW srl di Ivrea ha allestito l’area creativa, l’area origami e l’area gessetti, la Compagnia Teatro Marenco ha proposto le letture di fiabe e l’Associazione La Giostra ha presentato il laboratorio ludico, il tutto in uno spazio allegro e colorato, appositamente pensato per i giovanissimi utenti finali. Oltre 500 bambini hanno partecipato alle attività, una dimostrazione di grande interesse verso la proposta dell’edizione 2025 e indubitabilmente un segno nel cui solco proseguire nei prossimi anni.

Grande spazio poi alle golosità, grazie alla collaborazione con lo chef Paolo Pavarino: la presentazione della De.Co. di Ceva del salame cotto in “arbanella” e il concorso “La frittata più buona” hanno reso omaggio alle tradizioni, ai sapori e alle eccellenze del territorio.

L’inaugurazione, tenutasi in piazza Vittorio Emanuele II°, ha visto la partecipazione di numerosi stakeholder, quali la vicepresidente della Fondazione CRC, Elena Merlatti, il presidente del Gruppo Micologico Cebano Giorgio Raviolo, il presidente di Confartigianato Zona di Ceva Giorgio Merlino e il direttore del CFP Cebano Monregalese, Marco Lombardi.

“Investiamo per far innamorare i bambini del proprio territorio, questo rappresenta un passo avanti per il futuro”, ha commentato il sindaco Fabio Mottinelli durante la cerimonia di inaugurazione. “I numeri, e per fortuna anche le condizioni meteo-climatiche, si sono dimostrati a noi favorevoli, portando a Ceva un pubblico numeroso e interessato. Questa edizione de La Prima è per noi un passo verso ciò che vorremmo per la città, qualcosa capace di unire e arricchire tutto il territorio”.

“Ringraziamo tutte le realtà che hanno reso possibile la realizzazione di questo evento, così amato e sentito da tutta la cittadinanza. La Prima fa ormai parte della nostra storia, ma quest’anno abbiamo voluto ammantarla di qualcosa di nuovo, affiancando le attrazioni per famiglie alla classica esposizione”, dichiara Luca Prato, assessore alle Manifestazioni. “Inoltre, siamo felici di aver presentato anche un’eccellenza gastronomica che è stata riscoperta dopo tanto tempo, il salame cotto in 'arbanella'. Ci auguriamo che le macellerie cebane lo mettano in commercio e che questa ricetta contribuisca ulteriormente a far conoscere la nostra città”.

La De.Co. di Ceva presentata a La Prima

La De.Co. del salame cotto in “arbanella” – presentata nel corso dell'edizione 2025 de La Prima - ha una storia curiosa e affascinante: ce la racconta lo chef Paolo Pavarino, che si auto-definisce “metà garessino e metà cebano”, grande appassionato delle antiche ricette e degli antichi saperi del territorio. “La prima volta che sono venuto a conoscenza del salame cotto in “arbanella” – spiega Pavarino – me ne parlò mia madre, che mi raccontò di come fosse uso dei miei nonni cuocere il salame nei barattoli di vetro per poi conservarlo in cantina: mangiato fresco assieme all'insalata era un po' come le moderne carni in scatola, mentre di inverno lo si poteva gustare caldo, come uno zampone”. Un successivo approfondimento è arrivato nel 2020, “Quando – racconta Pavarino – assieme al CFP Cebano Monregalese abbiamo intrapreso un percorso progettuale interrogando vari attori sul territorio per capire cosa si mangiava in passato. E da Ceva è uscito appunto il nome del “salame in arbanella”: ho approfondito ulteriormente le mie conoscenze, interrogando i più anziani del paese, che mi hanno confermato la diffusione di questa ricetta, ognuna con piccole varianti, a seconda delle disponibilità di materie prime, carne più o meno grassa, la presenza o meno delle cotiche”. Ma la costante è quella cottura in “arbanella” che rappresenta un vero e proprio unicum cebano: “In effetti – prosegue Pavarino – non ho riscontrato questa modalità in altri territori, neppure quelli limitrofi. Qui sta la vera unicità della ricetta. Senza contare che oggi la vasocottura è diventata famosa e di gran tendenza in cucina”. Il salame cebano cotto in “arbanella” è quindi diventato una De.Co. “Merito anche – conclude Pavarino – del lavoro dei macellai di Ceva che si sono messi in gioco per far sì che questo prodotto venisse nuovamente rilanciato. Un prodotto che, personalmente, mi dà grandi emozioni e che grazie alla sua lavorazione artigianale saprà farsi apprezzare anche al di fuori del territorio cebano”.

La Prima è stata realizzata con il sostegno di Regione Piemonte, CFP Cebano Monregalese, Pro Loco Ceva, Gruppo Micologico Cebano, associazione Ceva nella Storia, Museo del Fungo di Ceva, Confcommercio, ATL del Cuneese e Botteghe Cebane.