Al Toselli lo spettacolo Alberi, che vede insieme il melarancio e il Conservatorio Ghedini

Mercoledì 14 e giovedì 15 maggio Dispari Teatro/Compagnia Melarancio e il Conservatorio di Cuneo presentano Alberi!, uno spettacolo realizzato da bambine/i e ragazze/i del progetto Teatro Laboratorio di Officina e l'Orchestra con allieve/i dei corsi Propedeutici e di Didattica della Musica del Conservatorio "G. F. Ghedini" di Cuneo.

Lo spettacolo nasce come un sentito omaggio agli alberi, che nel corso del tempo abbiamo avuto modo di incontrare, scoprire, conoscere ed esplorare. Sul palcoscenico porteremo parole, riflessioni e spunti condivisi, frutto di questo percorso collettivo. In questi mesi, gli alberi sono cresciuti insieme a noi, così come noi siamo cresciuti con loro. La foresta è un insieme di presenze e di energie in cui ognuno occupa il proprio posto, come nell' orchestra, come nel teatro.

L’appuntamento è al Civico Teatro Toselli alle ore 21 per entrambe le date, con ingresso libero fino a esaurimento posti. Non è richiesta la prenotazione.