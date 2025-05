La rassegna musicale "Recondite Armonie" di Savigliano si apre con il Duo Contabile

Nel 2025 l’Associazione “Amici della Musica di Savigliano” celebra un traguardo prestigioso: il suo Cinquantesimo anno di attività. Un mezzo secolo di impegno ininterrotto che ha reso l’Associazione un punto di riferimento culturale con rilevanza non solo per il territorio locale, ma anche su scala nazionale e internazionale.

Dal mese di maggio 2025 inizia una nuova edizione della rassegna musicale “Recondite Armonie”, evento dedicato alla musica e alla sua capacità di evocare emozioni profonde, intrecciando suoni e sensazioni in un viaggio artistico senza tempo. Anche quest’anno “Recondite Armonie” porterà sul palco musicisti di talento, con un programma che spazia dai grandi classici alle sonorità più innovative, offrendo agli spettatori un’esperienza musicale degna di questo nome.

Attraverso concerti, incontri con gli artisti e momenti di approfondimento, la rassegna si propone di valorizzare la bellezza della musica e il suo potere di unire le persone.

Il primo evento si terrà a Savigliano nella serata di giovedì 22 maggio presso il Palazzo Taffini D’Acceglio, poi in diversi luoghi suggestivi, creando un dialogo tra la musica e gli spazi che la ospitano, con la finalità di far risuonare le armonie nella loro dimensione più autentica e coinvolgente. Il primo appuntamento vede sulla scena un’eccellenza internazionale tra musica , didattica e impegno sociale: il “Duo Cantabile”, ovvero la violoncellista rumena Simona Barbu e il pianista giapponese Nariaki Sugiura, due artisti di spicco nel panorama musicale internazionale e rispettivamente docenti presso l’Università del North Dakota.

Un ensemble che si distingue per l’elevata qualità artistica e l’impegno nella formazione musicale. Il “Duo” ha intrapreso una vasta attività concertistica e didattica su scala globale, esibendosi e tenendo masterclass, conferenze e seminari in prestigiose istituzioni come la “Staatliche Hochschule fur musik” a Mannheim in Germania e l’Università “Twin Cites”, solo per citare alcune Accademie.

Con un repertorio che valorizza trascrizioni originali e opere commissionate a compositori americani e contemporanei, il “Duo Cantabile” si distingue per la costante ricerca di nuove espressioni musicali. Nel 2023, Simona Barbu e Nariaki Sugiura, hanno fondato la “Medora Music Academy” – di cui sono entrambi direttori artistici – con l’obiettivo di arricchire il tessuto culturale e educativo del Midwest americano. La loro attività si estende anche alla creazione di eventi interdisciplinari e interculturali, coinvolgendo attivamente studenti a livello nazionale e internazionale.

Recentemente, il “Duo” ha ricevuto il prestigioso “Joyce and Aqueil Ahmad Endowment for the Promotion of Peace and Nonviolence”, che li impegnerà in una serie di concerti a favore delle comunità svantaggiate, sottolineando il loro forte impegno sociale oltre a quello artistico. Le loro attività concertistiche e accademiche hanno inoltre portato al riconoscimento come professori ospiti presso importanti istituzioni, come la “East China Normal University”, a conferma del loro contributo significativo dell’educazione musicale internazionale.

Il “Duo Cantabile” continua a ispirare il pubblico di tutto il mondo con la propria arte e il proprio impegno, unendo virtuosismo, passione educativa e attenzione al valore umano della musica. Tra i vari brani in scaletta segnaliamo “Four Seasons For Cello and Piano” di Jonas Fisher, “Suite For Cello and Piano” di Bruce Stark, “Fantasiestucke” di Robert Schumann e “6 Romances” di Sergei Rachmanioff.

Le prime note sono intorno alle 21.00, il biglietto costa 10 euro. Maggiori informazioni si possono avere ai numeri 0172711608 – 0172712409 – 3936899470.