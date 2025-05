Quasi cinque milioni di visitatori in 9 anni: Cuneo Illuminata presenta (e difende) il successo dell'evento

"Sia che la si ami, sia che la si detesti, sia che si scappi da Cuneo per non accogliere la folla, sia che si corra a Cuneo rinunciando al mare per passare uyna serata avvolti dalla musica... non si può non ammettere che un successo del genere non lo ha mai avuto nessun altro evento"

E' con questa frase che si chiude il bilancio sociale dell'associazione Cuneo Illuminata, presentato questa mattina nella Sala Giunta del Comune di Cuneo. Rende bene l'idea di quanto l'Illuminata sia stata divisiva per la città, amata e voluta da tanti, criticata e bistrattata da altrettanti.

Ma è innegabile, comunque la si pensi, che ha portato tanto alla città e tanto ha fatto anche in termini di solidarietà.

Stamattina, infatti, si è tornati a parlare di Illuminata in occasione della donazione dei contributi raccolti durante Cuneo Illuminata e IllumiNatale 2024 e che sono stati devoluti all’associazione ABIO (Associazione per il Bambino in Ospedale) e alla Cooperativa Sociale Fiordaliso Soc. Coop Onlus di Cuneo.

All’associazione Abio sono stati donati 10.000 euro, raccolti durante la cena “Mille luci nel piatto” organizzata durante Cuneo Illuminata 2024 in collaborazione con l'associazione We Cuneo e Conitours e che saranno destinati ad “umanizzare” il nuovo Pronto Soccorso Pediatrico dell’Ospedale Santa Croce e Carle di Cuneo e a coprire le spese per l’acquisto dell’arredamento della Scuola interna alla struttura sanitaria.

Alla Cooperativa Sociale Fiordaliso sono andati 3.835 euro raccolti durante l’iniziativa “Carrozza di Babbo Natale” promossa in occasione di IllumiNatale 2024, fondi che saranno utilizzati per realizzare il progetto “Nona Casa”, una nuova casa protetta nel Cuneese per donne e minori vittime di violenza.

Un momento, quello di stamattina, che è voluto essere anche di bilancio di quanto fatto nei nove anni di manifestazione.

Non ci sarà l'Illuminata nell'estate 2025, se non in misura ridotta, a corredo della processione della Madonna del Carmine, in programma il prossimo 12 luglio. Ci sarà una cornice di luci, prevista per una decina di giorni. E cisarà l'infiorata. Nessun portale che "balla" a ritmo di musica.

Ci saranno i concerti, dal 17 al 21 luglio. Al momento è certo solo quello dei Tiromancino. Poi si parla degli Eiffel 65 e di una serata danzante. Ma al momento nessuna ufficializzazione.

E luci ci saranno a Natale, per l'evento confermato di IllumiNatale, al quale il Comitato sta lavorando con tutti i partner, presenti questa mattina nell'importante momento della donazione.

I NUMERI DI CUNEO ILLUMINATA NEI 9 ANNI DI EVENTO

Dal 2015 ad oggi l’Associazione Comitato Cuneo Illuminata ha effettuato donazioni per un totale di 61.588 euro

Ricadute economiche : milioni di euro e molteplici risorse si sono riversate sul territorio in nove anni in particolare nel settore alberghiero, turistico-ricettivo e commerciale

Numero di eventi: 650 eventi collaterali distribuiti nei 9 anni (dal 2015 al 2024 escludendo il 2020 anno della pandemia Covid-19).

Numero di partecipanti: 4.880.000 persone, durante le 9 edizioni.

Manifestazioni religiose: un ritorno alle antiche tradizioni con la Solenne Processione della Madonna del Carmine.

Recupero storico delle Confraternite: Oltre 80 Confraternite venute da tutt’Italia, dalla Francia e dalla Spagna celebrano ogni anno questo importante rito religioso, momento culmine di Cuneo Illuminata.

Cultura: solo per citarne alcuni, gli spettacoli teatrali itineranti del Teatro della Tosse di Genova, il Club Silencio, i laboratori didattici nel Museo Civico e nel Museo Diocesano, le rievocazioni storiche, lo spot tv Rai1 con il testimonial della manifestazione l’illusionista Arturo Bracchetti, le visite guidate con le guide turistiche di Conitours.

Le parate musicali itineranti per le vie della città. Gli spettacoli di trasformismo e illusionismo su trampoli. Le esibizioni di ginnastica ritmica e artistica, capoeira, kizomba, pop dance, le serate di musica anni ‘70/’80, le cheerleader, il tango argentino. La Rievocazione Storica, la rassegna di sculture e antichi mestieri delle Valli cuneesi. I madonnari, gli scacchi giganti, l’infiorata, il convegno sulle energie rinnovabili.

Inclusione: Tutti gli eventi realizzati sono sempre stati gratuiti e accessibili a tutti per contribuire a rafforzare una comunità inclusiva, educante e accessibile e favorire la riduzione delle disuguaglianze economiche, sociali, educative, culturali, di genere.

Cittadinanza e partecipazione : La manifestazione “Cuneo Illuminata” tradizional popolare è stata attuata per favorire processi partecipativi di persone e comunità, valorizzando il ruolo del terzo settore e della società civile, con particolare attenzione ai giovani, al sostegno alle famiglie, allo scambio intergenerazionale e alla terza età attiva.

Efficacia dell’iniziativa: L’efficacia del progetto “Cuneo Illuminata” è data dalla capacità di generare risultati, dall’adeguatezza e innovatività delle azioni disposte in rapporto ai bisogni da soddisfare e agli obiettivi previsti dall’iniziativa, dalla presenza di azioni di monitoraggio e valutazione dell’iniziativa stessa.

Ampiezza delle ricadute e rilevanza territoriale: L’ampiezza delle ricadute e la rilevanza territoriale è valutabile positivamente dalla numerosità e dalla congruenza dei beneficiari diretti e indiretti dell’iniziativa, dall’ampiezza e dalla consistenza del territorio di intervento, dalla durata nel tempo degli effetti generati, dalla capacità di valorizzazione e sviluppo del territorio interessato dall’iniziativa.